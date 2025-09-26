TSV Bäumenheim: Vorbereitung unter erschwerten Bedingungen

Nachdem die zweite Herrenmannschaft und die weibliche B-Jugend bereits am vergangenen Wochenende in die neue Spielzeit gestartet sind, geht es nun auch für die restlichen Teams der Handballer aus Asbach-Bäumenheim um die ersten Punkte.

Am Samstag, 27. September, steht für die zweite Herrenmannschaft des TSV Bäumenheim das zweite Saisonspiel in der Bezirksklasse an, diesmal gegen den SC Ichenhausen. Nach dem Auftaktsieg gegen den TSV Niederraunau III möchten die Jungs von Trainer Udo Kasten im Heimspiel nachlegen. „Die Spieler haben in der letzten Woche hart trainiert und sind motiviert, auch im zweiten Spiel für eine Überraschung zu sorgen“, so Trainer Kasten, der eventuell auch selbst wieder aktiv im Spiel mitwirken wird. Das Spiel findet in Donauwörth statt. Diesmal aber in der Sporthalle am Stauferpark. Anpfiff ist um 17.30 Uhr.

TSV Bäumenheim nach dem Abstieg zurück in der Bezirksliga

Nach einer herausfordernden Vorbereitungsphase startet am Samstag auch die erste Herrenmannschaft des TSV Bäumenheim in die neue Saison der Bezirksliga. Nach dem Abstieg aus der Bezirksoberliga wollen die Männer aus dem Schmuttertal gut in die neue Spielzeit starten und sich als geschlossene Einheit präsentieren. Die Gäste aus Aichach konnten ihr erstes Saisonspiel gegen die zweite Mannschaft des BHC Königsbrunn gewinnen und kommen mit Selbstvertrauen nach Donauwörth. „Der Start in die neue Spielzeit ist sehr wichtig für uns und kann einen wichtigen Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen“, so Trainer Udo Kasten, der sich auf den Saisonstart als Cheftrainer bei der ersten Herrenmannschaft der Handballer aus Bäumenheim freut. Spielbeginn ist nach der Partie der Herren II um 19.30 Uhr ebenfalls in der Sporthalle am Stauferpark in Donauwörth.

D- und E-Jugend-Spieltag in Donauwörth

Für die E-Jugend des TSV Bäumenheim geht es am Sonntag wieder los. Ab 10 Uhr starten die jungen Talente in den Spieltag, der in der Neudegger Halle stattfinden wird. Neben der Heimmannschaft des VSC Donauwörth, wird auch die HSG Lauingen-Wittislingen II auf dem Spielfeld stehen. Für die Kinder soll vor allem der Spaß am Handball im Vordergrund stehen, sie sollen aber auch Teamgeist und Fairness erleben.

Der Spieltag der D-Jugend des TSV Bäumenheim findet ebenfalls in Donauwörth statt, allerdings in der Sporthalle am Stauferpark. Am ersten Spieltag der neuen Saison treffen die Kinder auf die Mannschaften des TSV Neusäß und der SG 1871 Augsburg/Gersthofen. Nach einer schwierigen Vorbereitung, in der teilweise monatlich die Trainingstage, Zeiten und der Ort geändert werden mussten, wird die Saison eine Überraschung. In dieser Saison liegt der Fokus klar auf dem Spaß am Handball und dem Kennenlernen des D-Jugend-Spielmodus.

Trainer Mark Krebs freut sich auf die kommende Saison: „Die Vorbereitung war zwar sehr herausfordernd, aber ich bin auch sehr stolz auf den Trainingsfleiß und die Motivation unserer Jugend. Sie sind bereit, ihr Können auf dem Spielfeld zu zeigen.“ Start des D-Jugend-Spieltags ist um 11 Uhr mit dem Spiel gegen den TSV Neusäß.

B-Juniorinnen spielen gegen den TSV Weißenburg

Für die weibliche B-Jugend des TSV Bäumenheim steht das erste Heimspiel der Saison gegen die Gäste des TSV Weißenburg an. Die Trainerinnen haben die Fehler aus der jüngsten Partie analysiert und wollen nun versuchen, die erarbeiteten Lösungen im Spiel umzusetzen. „Wir sind zuversichtlich, dass die Mädels eine bessere Leistung zeigen können als im ersten Spiel und freuen uns auf die Unterstützung der Zuschauer“, so Trainerin Paula Kratzer. Anpfiff ist am Sonntag um 14.30 Uhr im Anschluss an den D-Jugend-Spieltag in der Sporthalle am Stauferpark.

Die männlichen C-Jugend konnte aufgrund mangelnder Beteiligung und dem zeitweiligen Fehlen von Hallenkapazitäten keine volle Vorbereitung absolvieren. „Trotz der ganzen Situation, zeigen sich Fortschritte bei den einzelnen Spielern und wir hoffen auf eine positive Entwicklung der ganzen Mannschaft im weiteren Saisonverlauf“, so Trainer Andreas Biehle, der das Team nach dem Ende der letzten Saison übernommen hat. Im Duell gegen den TSV Gaimersheim II am Sonntag wollen die Jungs ihr Können unter Beweis stellen. Das Spiel startet um 17 Uhr in der Edeka Ballsporthalle in Gaimersheim. (AZ)