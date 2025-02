Knappe Kiste: TSV Bäumenheim muss sich in Königsbrunn geschlagen geben

Zu einer sehr ungewohnten Zeit musste die erste Handball-Herrenmannschaft des TSV Bäumenheim beim BHC Königsbrunn antreten. Bereits am Freitagabend um 18.30 Uhr schnürte das Bäumenheimer Bezirksoberliga-Team die Handballschuhe an diesem Wochenende. Nach der deutlichen 21:47-Niederlage im Hinspiel traten die Bäumenheimer auch zum Auswärtsspiel gegen den BHC als klarer Außenseiter an. Diese deutliche Rollenverteilung zeigte sich allerdings nur in einer kurzen Phase vor der Halbzeitpause.

Bereits von Beginn an zeigten die TSV-Spieler, die wieder einmal mit nur neun Feldspielern zu einem Auswärtsspiel hatten reisen müssen, eine engagierte Leistung. Mit einem schnellen und geordneten Rückzugsverhalten und einer guten Chancenverwertung konnte die Partie bis zur 20. Minute komplett offen gestaltet werden, ehe die Hausherren mit ihrem Tempohandball den Vorsprung auf sechs Tore ausbauen konnten. Zur Pause stand es 21:15, doch auch der Mannschaft des BHC Königsbrunn schienen an diesem Abend die Körner zu fehlen.

Unglückliche Entscheidungen des TSV Bäumenheim führen zu Unterzahl

Den besseren Start in die zweite Hälfte fanden auf jeden Fall die Schmuttertaler, die den Rückstand schnell auf nur noch drei Tore verkürzen konnten. Das Spiel war komplett ausgeglichen und die beiden Teams schenkten sich nichts. Die TSV-Abwehr war dabei immer wieder in großer Bedrängnis, dies stellte sich erneut als die große Schwäche in dieser Saison heraus. Durch starke Kombinationen im Angriff und die gute Quote an der Sieben-Meter-Linie konnten die Gäste den Rückstand aber konstant klein halten.

Allerdings kam es in den letzten fünf Minuten zu zwei unglücklichen Entscheidungen, die den Herren des TSV Bäumenheim eine doppelte Unterzahl einbrachten. Diese Unterzahl überstanden die Gäste mit nur einem Gegentor und so stand es eine Minute vor dem Ende 34:30 und die TSVler konnten sogar noch zwei Tore erzielen.

Abteilungsleiter: „Mit breiterem Kader wäre der Sieg drin gewesen“

So stand am Ende zwar eine 34:32-Niederlage auf der Anzeigetafel, doch die erste Herrenmannschaft des TSV musste sich für diese großartige Leistung keinesfalls verstecken.

„Mit einer solchen Leistung hatte vor dem Spiel keiner gerechnet. Was die Mannschaft in diesem Spiel gezeigt hat, war phänomenal! Eine echte Gala-Vorstellung. Mit einem breiteren Kader wäre sicher auch der Sieg drin gewesen!“, zeigte sich auch Abteilungsleiter Dominik Grob mehr als zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. (AZ)

TSV Bäumenheim: Yannik Jennewein (im Tor) – Simon Lechner (4), Mark Krebs, Andreas Jung (6), Jonas Uhl (1), Dominik Grob (1), Jan Vogler, Matthias Klement (10/8), Jago Heinisch (5/1) und Luka Veljovic (5)