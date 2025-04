TSV Bäumenheim kassiert erneute Pleite

Keine Veränderung gab es an der Tabellenspitze der A-Klasse West 3, nachdem Tabellenführer Fatih Spor Bäumenheim mit 4:0 Gegner Osterbuch souverän dominiert hatte. Der FC Marxheim/Gansheim verteidigte Platz zwei mit einem in dieser Höhe nicht unbedingt erwarteten 4:1-Erfolg über den VfL Zusamaltheim. Mertingen II (2:4-Niederlage in Wortelstetten) und der TSV Bäumenheim (0:3 bei Mödingen/B.-Finningen) können sich keine Luft im Abstiegskampf verschaffen.

FC Mertingen II – SV Wortelstetten 2:4 (1:0). Wie im Hinspiel kassierte der FCM eine heftige Niederlage. Dabei hatte alles gut begonnen, nachdem Siegfried Mathie das 1:0 besorgt hatte (11.). Zur Pause kam für den SVW Jürgen Müller auf den Platz, der mit seinen Treffern (47./70.) die Partie prompt drehte. Werner Schmid glückte das 1:3 (72.). Oliver Boldi verwandelte einen Strafstoß kurz darauf zum 2:3. Julian Mengele stellte den alten Torabstand wieder her (85.). Mertingen II blieb im dritten Spiel in Folge sieglos. Zuschauer 50. (sa)

Fatih Spor Bäumenheim – FC Osterbuch 4:0 (2:0). Der Spitzenreiter ließ nichts anbrennen, kam allerdings schwer in die Gänge. Ein Eigentor von Marcus Link (18.) begünstigte Fatih, das durch Enes Ciritci mit 2:0 in Führung ging (37.). Kurz nach der Pause erhöhte Kerem Tekbiyik auf 3:0. Halil Samsa machte mit dem 4:0 (65.) den Kantersieg perfekt. Zuschauer 130 (bi)

FC Marxheim/Gansheim: Felix Zastrow glänzt mit Hattrick

SSV Steinheim – SpVgg Brachstadt-Oppertshofen 3:0 (1:0). Die Gäste gerieten früh in Rückstand, nachdem Fabian Balletshofer in der 9. Minute das 1:0 erzielt hatte. Balletshofer war der Spieler des Tages, traf er in der 50. Minute doch zum 2:0 und in der 64. Minute zum 3:0. Zuschauer 60 (bf)

FC Marxheim/Gansheim – VfL Zusamaltheim 4:1 (2:0). Im Schlagerspiel dominierte der FCM vor eigenem Anhang deutlich. Markus Ritzer sorgte mit seinem Tor (10.) für ein Gefühl der Sicherheit. Felix Zastrow traf in der 38. Minute zum 2:0-Pausenstand. Zastrow krönte seine herausragende Leistung mit weiteren Treffern (55., 60.). Er durfte sich als Matchwinner feiern lassen. Leotrim Osmani verkürzte in der 80. Minute auf 4:1. Zuschauer 60

TSV Bäumenheim gelingt kein Tor

TSV Bäumenheim – SG Mödingen/B.-Finningen 0:3 (0:1). Der TSV hat einen steinigen Weg vor sich, um den Klassenerhalt zu sichern. Die Gäste kamen wie aus heiterem Himmel zum 0:1: Nach einem ungefährlichen 35-Meter-Schuss von Nico Röhrle ließ sich TSV-Keeper André Lackner überraschen (25.), schon lag die Lederkugel hinter der Linie (25.). Nach der Pause versuchten die Hausherren mit einem Torwartwechsel das Spiel zu drehen. André Lackner ging in die Sturmmitte, und Co-Trainer Leon Utz übernahm nun dessen Part. In der Schlussphase erzielte Michael Richter das 0:2 (72.). Jonas Hördegen glückte das 0:3 (84.). Zuschauer 100 (ba)