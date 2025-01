Bäumenheimer Rumpftruppe hat in Niederraunau klar das Nachsehen

Nach dem schwungvollen Jahresbeginn der Handballer des TSV Bäumenheim gab es am vergangenen Wochenende für jede Mannschaft eine schwierige Aufgabe. So auch für das Bezirksoberliga-Team, das es mit dem TSV Niederraunau zu tun bekam. Bereits im Hinspiel zeigte der Landesligaabsteiger, warum er vergangene Saison noch eine Klasse höher gespielt hatte, Niederraunau setzte sich damals mit 36:26 durch. Und auch jetzt endete die Partie mit einem deutlichen Triumph für die Gastgeber, 45:28 stand am Ende auf der Anzeigetafel. Der zweiten Herrenmannschaft erging es in der Bezirksklasse nicht viel besser.

Herren, Bezirksoberliga TSV Niederraunau – TSV Bäumenheim 45:36. Die Schmuttertaler, die mit Aushilfscoach Jürgen Klement und einer Rumpftruppe mit nur drei Auswechselspielern zum Tabellenzweiten der Bezirksoberliga gereist waren, starteten aber furios in die Partie und konnten die ersten zehn Minuten sogar einen Vorsprung halten. Nach vier Toren in Folge setzten sich die Hausherren dann aber ab und ließen in der vollbesetzten Sporthalle in der Talstraße keine Zweifel mehr aufkommen. Die Heimmannschaft spielte Tempohandball par excellence und ließ den TSV-Herren keine Chance, durchzuatmen.

TSV Bäumenheim muss um jeden Treffer kämpfen

Mit schnellen und präzisen Angriffen konnte das Team vom Tabellenzweiten viel zu einfache Tore erzielen. Im Gegensatz dazu standen die Bäumenheimer Herren, die für jedes Tor kämpfen mussten und sich aber trotzdem nie aufgaben. Kämpferisch und moralisch sahen die mitgereisten Fans – vor allem vertreten durch die Damenmannschaft – eine tolle Leistung der TSV-Herren, die bis zum letzten Tor alles gaben.

„Für unsere Möglichkeiten konnten wir am Ende eine tolle Leistung abliefern, die sich nicht nach einer so deutlichen Niederlage angefühlt hat“, gab Abteilungsleiter Dominik Grob an und machte Mut für die kommenden Partien. „Das Team aus Niederraunau dürfen wir auch nicht als Gradmesser für den restlichen Saisonverlauf sehen.“ Fest steht für das Team: Mit einer solchen Leistung und einer vollen Bank, ist eine Punktausbeute in den verbleibenden Saisonspielen auf jeden Fall möglich. (AZ)

TSV Bäumenheim: Yannik Jennewein (im Tor) – Simon Lechner (1), Mark Krebs, Andreas Jung (5), Jonas Uhl (3), Dominik Grob (1), Matthias Klement (6/5), Jago Heinisch (4), Luka Veljovic (6) und Marek Husty (2).

Ersatzgeschwächte zweite Mannschaft verliert deutlich

Herren, Bezirksklasse West Dinkelscherben – TSV Bäumenheim II 30:11. Ersatzgeschwächt und mit einem „Neuzugang“ startete die zweite Mannschaft der TSV-Herren nach Dinkelscherben. Auf einigen Positionen fehlen immer noch verletzungsbedingt Spieler, und mit nur neun Feldspielern waren die Wechselmöglichkeiten auch an diesem Spieltag sehr begrenzt. Florian Bätz, der vor vielen Jahren bereits im TSV-Tor stand, sprang notgedrungen ein, da die eigentlichen Torhüter Huszak und Strickner krankheitsbedingt ausfielen.

Der Start in die Partie lief schleppend und die TSV-Zweite fand überhaupt nicht ins Spiel. Nach knapp 17 Minuten konnte Jan Vogler erst das erste Tor des TSV erzielen und es stand 9:1 für die Hausherren aus Dinkelscherben. Mit einem deutlichen 16:4 ging es dann in die Halbzeitpause.

Die Zweitvertretung der TSV-Herren konnte zwar besser in die zweite Hälfte starten, doch die fehlenden Spieler merkte man mit fortschreitender Spieldauer dann immer mehr. Fehlpässe und Unkonzentriertheiten häuften sich und so mussten sich die Gäste am Ende doch relativ deutlich mit 30:11 geschlagen geben. Trotz der hohen Niederlage gaben sich die TSVler aber nicht auf und bissen bis zum Ende der Partie auf die Zähne.

TSV Bäumenheim II: Florian Bätz (im Tor) – Jan Vogler (4), Benedikt Strobel (1), Tobias Zinsmeister (1/1), Thomas Haupt (4), Tanyel Akbulut, Jakob Kratzer, Udo Kasten (1), Vincent Stempfle und Leon Krupka