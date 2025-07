Regionalliga: Junge Harburgerinnen platzieren sich im Mittelfeld

In Trebgast fand der spannende TenneT Powertriathlon statt, bei dem zahlreiche Triathleten aus verschiedenen Liga-Teams ihr Können unter Beweis stellten. Für das Regionalliga-Team des TSV Harburg gingen Julia Weiland, Elisabeth Haupt, Sarah Degmayr und Paula Kleindienst an den Start.

Die Mannschaft um Trainer Jochen Rühl reiste bereits am Samstag in Trebgast an, um insbesondere die anspruchsvolle Radstrecke mit vielen engen 90-Grad-Kurven und den Schwimmausstieg aus dem Naturbadesee zu checken. Der Abend klang mit einer gemütlichen Stärkung in einer Pizzeria aus.

Julia Weiland vom TSV Harburg wird Erste ihrer Altersklasse

Bei hochsommerlichen Temperaturen von 33 Grad mussten 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 4,3 Kilometer Laufen in einem starken 40-köpfigen Teilnehmerfeld absolviert werden. Julia Weiland zeigte beim Schwimmen im Trebgaster Badesee eine tolle Leistung und kam als Zweite aus dem Wasser. Auf dem Rad behauptete sie sich mit einem starken Radfahren in der ersten Radgruppe und finishte als erste ihrer Altersklasse.

Elisabeth Haupt zeigte ein solides Schwimmen, kam als Neunte aus dem Wasser, danach kämpfte sie sich mit viel Einsatz durch die Radstrecke und ließ sich auch beim abschließenden Lauf nicht unterkriegen. Am Ende erreichte sie in ihrer Altersklasse den dritten Platz. Sarah Degmayr zeigte eine ausgeglichene Leistung in allen drei Disziplinen und sicherte sich einen guten Platz im Mittelfeld. Paula Kleindienst beeindruckte durch die beste Laufzeit aller vier Starterinnen. Insgesamt sicherte sich das Regionalliga-Team des TSV Harburg einen respektablen achten Platz im Mittelfeld.

Die nächsten zwei Regionalligawettkämpfe finden in Hof statt, wo auch das Herrenligateam in der Bayernliga wieder an den Start gehen wird.

Luis Rühl gewinnt Wettkampf der 2. Bundesliga

Neben dem Regionalliga-Rennen gab es auch ein besonderes Highlight - die 2. Bundesliga am Trebgaster Badesee. Luis Rühl, der aus den Reihen des TSV Harburg stammt, trat für sein neues Team des DSW12 Darmstadt Triathlon an und gewann das Rennen in einer beeindruckenden Zeit von 49:47 Minuten. Es waren die gleichen Strecken, wie in der Regionalliga zu absolvieren und Rühl hatte hier die schnellste Laufzeit von 13:09 Minuten. Mit diesem Sieg sicherte sich sein Team den ersten Platz in der Teamwertung.

Auch Luca Schreitmüller, der ebenfalls für die 2. Bundesliga mit dem Team Gealan Tri Team Ifl Hof startete, zeigte eine solide Leistung und platzierte sich im Mittelfeld. (AZ)