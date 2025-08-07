TSV Monheim tritt diesmal in der Nordstaffel der 2. Bundesliga an

Die Saison 2025 in der 2. Bundesliga der Kunstturner steht vor der Tür und die Vorbereitungen sind schon in vollem Gange. Die Turner des TSV Monheim trainieren schon seit Wochen auf die bevorstehenden sieben Wettkampftage, die ab September beginnen. Dieses Jahr ergibt sich die Konstellation der Vereine in der 2. Bundesliga aus geographischer Sicht entsprechend, dass die Monheimer in der Nordstaffel turnen. Auch wenn ein Startplatz in der 2. Bundesliga Nord bedeutet, dass weite Autofahrten (z.B. nach Essen und Koblenz) und teilweise unbekannte Gegner auf die Jurastädter zukommen, bleibt den Fans zumindest das heißbegehrte Derby gegen den KTV Ries aus Nördlingen am 27. September vor heimischer Kulisse.

Schon am zweiten Wettkampftag wird sich herausstellen, ob diese Saison mit dem Derbysieg als erfolgreich gewertet werden kann. Die TSV-Teamchefs mit Roland Grimm und Mike Dörner stellen aktuell den stärksten Kader zusammen und bewerten den Leistungsstand der Athleten. „Wir wollen den TSV bestmöglich präsentieren und gegen das starke Teilnehmerfeld die Saison im oberen Tabellenfeld abschließen“, so die Trainer. Ein weiteres Ziel ist aber auch, junge Turner an den Wettkampfmodus heranzuführen und Einsätze zu ermöglichen, sodass der Turnsport in Monheim auch in Zukunft hochklassig bleibt.

TSV Monheim: Trainingslager im ungarischen Györ

Nach dem dritten Platz des vergangenen Jahres startet der TSV erneut mit einem sehr jungen Team in die neue Saison. Die gemeinsame Vorbereitung findet dieses Jahr im ungarischen Györ statt. Dieser Ort wurde bewusst gewählt, da in dieser Trainingshalle Nándor Szabo als langjähriger TSV-Turner mittlerweile den Trainerposten eingenommen hat. Mit intensivem Training möchten die Monheimer ab dem ersten Gerät hochmotiviert und leistungsbereit in die Saison starten. Mitverantwortlich für viele Siege wird auch die Unterstützung der heimischen Fans sowie der Zusammenhalt im gesamten Verein des TSV Monheim sein. Die Sparte Turnen freut sich bereits mit allen Sportlern auf eine neue Saison mit vielen spannenden Wettkämpfen. (AZ)

Die Wettkämpfe des TSV Monheim in der 2. Bundesliga 2025:

20. September: KTV Obere Lahn - TSV Monheim (Auswärts)

27. September: TSV Monheim - KTV Ries (Heim)

4. Oktober: KTV Koblenz - TSV Monheim (A)

11. Oktober: GymTeam Metropole Ruhr - TSV Monheim (A)

18. Oktober: TSV Monheim - TG Saar II (H)

25. Oktober: TSG Grünstadt - TSV Monheim (A)

22. November: TSV Monheim - KTT Oberhausen (H)