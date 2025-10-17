TSV Monheim gegen TG Saar II in der Pflicht

Der denkbar knappe Sieg des TSV Monheim gegen den direkten Tabellenkonkurrenten GymTeam Metropole Ruhr (30:33) vergangenes Wochenende war ausschlaggebend, um mit einem guten Gefühl und viel Selbstbewusstsein die letzten drei Wettkämpfe der Saison 2025 anzugehen. Auch, wenn an einigen Geräten noch zu viele grobe Fehler passierten, hielt das Team aus der Jurastadt eng zusammen, um mit der letzten Übung den Wettkampf noch für sich zu entscheiden.

Wie die Verantwortlichen des TSV Monheim betonen, ist es für den Erfolg wichtig, dass viele Aufgaben richtig besetzt sind und ausgeführt werden. Eine funktionierende Mannschaft besteht nicht nur aus den Athleten, die von ihren Trainern vorbereitet werden, sondern auch aus den Taktikern, den Betreuern, den Aufbauhelfern, den Autofahrern und Unterstützern. Nicht zu vergessen sind auch die Kampfrichter mit dem Verantwortlichen Florian Eder und das Catering-Team um Luitgard Frank. Der Zusammenhalt im TSV wird durch die ganze Saison getragen und somit auch im nächsten Duell gegen die TG Saar II am Samstag, 18. Oktober, verbreitet.

TSV Monheim will gegen die punktlose TG Saar II gewinnen

Die zweite Mannschaft aus Saarbrücken konnte bisher keinen ihrer drei Wettkämpfe gewinnen, gegen Koblenz Metropole Ruhr und den KTV Ries standen überwiegend klare Niederlagen zu Buche. Das Team erhofft sich in der Monheimer Stadthalle nun den ersten Sieg. Punkte verschenken werden die Gastgeber allerdings keine, da sie immer noch Chancen haben, unter den Top drei der Staffel Nord zu landen. Die Monheimer Turner möchten mit ihren Fans nicht nur einen Heimsieg feiern, sondern auch die erarbeitete Trainingsleistung über das gesamte Jahr mit ihren anspruchsvollen Übungen an den Geräten eindrucksvoll darzubieten. Der TSV Monheim freut sich jetzt schon auf eine sportlich ausgelassene Stimmung beim Einturnen um 17 Uhr in der Stadthalle Monheim. (AZ)