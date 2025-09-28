Start-Ziel-Sieg für den TSV Monheim im Prestige-Derby

Das prestigeträchtige Derby in der 2. Bundesliga Nord der Kunstturner ging am Samstagabend mit 44:26 klar an den TSV Monheim, der damit den KTV Ries zum dritten Mal in Folge in die Schranken wies. Vier Geräte gewannen die Hausherren dabei souverän, nur den Sprung musste das Team knapp abgeben.

Der TSV Monheim startet am Boden mit Übungen von Sascha Wilhelm, Oakley Banks, Anton Bulka und Julius Mayser überzeugend in den Wettkampf und ging mit 7:2 Zählern in Führung. Am Zittergerät, dem Pauschenpferd, sorgten die Monheimer Jungs mit weiteren guten Übungen, dass der Vorsprung weiter ausgebaut werden konnte. Zwar hatten die Rieser Athleten Lucas Buschmann und Hamish Carter je zwei Punkte holen können, doch gegen die starken Darbietungen von Bulka (4 Punkte) und Banks (5) reichte dies nicht. So ging auch das zweite Gerät mit 9:4 an die Monheimer.

Nur der Sprung geht an den KTV Ries

An den Ringen zeigte sich ein ähnliches Bild, die Monheimer waren erneut stärker aufgelegt als der Gegner aus Nördlingen. Wilhelm (1), Bulka (3) und Julius Hartrich (3) punkteten auf Monheimer Seite, nur der Brite Oakley Banks musste seine Punkte dem Kontrahenten auf Rieser Seite, Takeru Kashiwagi, überlassen. Somit ging es mit einem Pausenstand von 23:9 zum zweiten Einturnen.

Freude herrschte beim TSV Monheim über den souveränen Start-Ziel-Sieg. Von links: Sascha Wilhelm, Julius Hartrich, Ferrie Blümel und Julus Mayser Foto: Szilvia Izsó

Am Sprung mussten die Turner aus der Jurastadt zum ersten Mal am heutigen Tag leicht Federn lassen und büßten einen Punkt der Führung ein. Clemens König hatte sich hier gegen Monheims Teamkapitän Sascha Wilhelm durchgesetzt, ebenso wie Kashiwagi gegen Mayser. Deren sechs ersprungene Punkte reichten gegen die fünf auf Monheimer Seite aus, um die Gerätepunkte mitzunehmen. Banks hatte einen Zähler ergattert und auch Bulka - aktuell deutscher Vize-Meister am Sprung - hatte eine erwartet starke Übung gezeigt (4 Punkte).

Neuzugang des TSV Monheim kämpft mit seiner Nervosität

Am Barren legten die Jurastädter drei gute Übungen vor, sodass es dem Chemnitzer Neuzugang Volodymyr Yeromichev ermöglicht werden konnte, seinen Einstand im Monheimer Dress zu zeigen. Jedoch war ihm die Nervosität anzumerken und er musste bei den beiden schwierigsten Teilen das Gerät verlassen. Dennoch das Potenzial des 18-Jährigen schon deutlich zu erkennen. Bulka, Wilhelm und Banks punkteten jedoch souverän für den TSV, sodass auch dieses Gerät mit 10:5 an die Hausherren ging.

Am Königsgerät, dem Reck, zeigten die Sportler auf beiden Seiten gute und saubere Vorstellungen und trennten sich dort dementsprechend mit einem 6:6-Unentschieden. Für Monheim punkteten Hartrich (4) und Banks (2). Damit war die Taktik der beiden Trainer Roland Grimm und Mike Dörner vollends aufgegangen. In diesem stimmungsvollen Derby-Kracher in einer voll besetzten Monheimer Stadthalle setzte sich der TSV letztlich gegen den ebenfalls gut aufgelegten KTV Ries mit 44:26 durch. In der Tabelle steht das Team nach zwei Wettkämpfen mit drei Punkten auf dem dritten Platz. Die Rieser sind noch punktlos am Tabellenende zu finden, konnten aber im zweiten Saisonwettkampf eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Auftakt-Duell gegen Koblenz zeigen.

Vier Punkte am Reck erturnte Julius Hartrich für den TSV Monhein. Foto: Szilvia Izsó

Jetzt gilt es für den TSV Monheim, den Fokus auf das Spitzenduell gegen die KTV Koblenz zu richten und weiter an den Übungen zu feilen, um die Fehlerquote weiter zu minimieren. Nach einer kleinen Pressekonferenz freuten sich viele Fans über eine Autogrammstunde der Monheimer Turner. (AZ)