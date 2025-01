Bernd Taglieber kehrt als Sportlicher Leiter zum TSV Rain zurück

Nach dem überraschenden Abschied von Jürgen Meissner zum Jahresende hat der TSV Rain schnell reagiert und einen erfahrenen Nachfolger präsentiert: Wie der TSV mitteilt, übernimmt Bernd Taglieber ab dem Sommer die Position des Sportlichen Leiters bei den Blumenstädtern.

Der 47-Jährige ist beim TSV Rain ein Urgestein. Von 2000 bis 2014 trug Taglieber das Trikot des Vereins und absolvierte beeindruckende 418 Pflichtspiele. Insgesamt 9 Jahre führte er die Mannschaft als Kapitän, in der Landesliga bis Regionalliga, auf den Platz. Nach seiner aktiven Zeit beim TSV wechselte er zum SV Holzkirchen, wo er für drei Jahre als Trainer tätig war. Von 2017 bis 2023 sammelte er weitere wertvolle Trainererfahrungen beim SV Wörnitzstein-Berg, den er sowohl in der Kreisliga als auch in der Bezirksliga betreute.

TSV Rain hat die „ideale Besetzung gefunden“

Günther Reichherzer und Michael Haid zeigen sich erfreut über die Verpflichtung: „Mit Bernd Taglieber haben wir eine ideale Besetzung gefunden. Seine langjährige Erfahrung, sowohl als Spieler als auch als Trainer, sowie seine Verbundenheit mit unserem Verein machen ihn zu einer perfekten Wahl. Wir sind überzeugt, dass er den TSV Rain nicht nur sportlich, sondern auch strategisch weiterentwickeln wird.“ Ausführlicher Bericht folgt. (AZ)