TSV Rain: „Eine bittere Niederlage, die weh tut“

Sein bislang bitterstes Ergebnis in der laufenden Landesliga-Saison musste der TSV Rain am Samstagnachmittag hinnehmen. Bei formstarken Gastgebern vom FSV Pfaffenhofen setzte es eine deutliche 0:5-Pleite. Die Rainer fanden über die gesamte Spielzeit kaum in die Zweikämpfe und mussten auch bei den zweiten Bällen meist dem Gegner den Vortritt lassen.



Rains Spielertrainer Dominik Bobinger nahm im Vergleich zur Vorwoche zwei Änderungen in der Startelf vor: Für ihn selbst rückte Serhat Fidan in die Mannschaft, zudem ersetzte Roman Große Eric Adam, der zunächst auf der Bank Platz nahm.

TSV Rain findet nicht ins Spiel

Von Beginn an fand der TSV kaum in die Zweikämpfe, wirkte bei den zweiten Bällen oft einen Schritt zu spät und brachte so die eigenen Stärken nicht auf den Platz. Dabei startete die Partie zunächst verheißungsvoll: Bereits in der 4. Minute jubelte Dennis Lechner nach feinem Zuspiel von Michael Knötzinger, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Nur fünf Minuten später folgte der erste Nackenschlag: Ex-Rainer Michael Senger setzte Gabriel Hasenbichler in Szene, der den Ball sehenswert zum 1:0 ins Netz schlenzte (9.).

Die Verunsicherung war den Gästen nun deutlich anzumerken. FSV-Torjäger Luka Brudtloff hätte beinahe das 2:0 erzielt, doch Rains Torhüter Niklas Gordy parierte den Schuss glänzend (17.). Sieben Minuten später verpasste Roman Große eine scharfe Hereingabe von Serhat Fidan nur knapp – es war die beste Gelegenheit zum Ausgleich. Stattdessen schlug der FSV kurz vor der Pause eiskalt zu. Nach einem Standard von Senger traf Jonas Redl zum 2:0 (45.), ehe Brudtloff in der Nachspielzeit (45.+5) auf 3:0 erhöhte. Spätestens jetzt war die Partie praktisch entschieden.

Herausragender Spieler ist Ex-Rainer Michael Senger

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielgeschehen wenig. Die Blumenstädter stemmten sich zwar gegen die Niederlage, doch Pfaffenhofen diktierte das Geschehen nach Belieben. Redl markierte in der 56. Minute das 4:0, ehe Innenverteidiger Samuel Zrieschling nach einem Eckball per Kopf zum 5:0-Endstand traf (79.). Trotz einiger ordentlicher Ballbesitzphasen – vor allem im ersten Durchgang – blieb der TSV Rain am Ende chancenlos. Herausragender Akteur beim FSV war ausgerechnet Ex-Rainer und Kapitän Michael Senger, der das Spiel seiner Mannschaft mit Übersicht und Torgefahr lenkte. Nun gilt es für die Bobinger-Elf, das bittere Erlebnis schnell abzuhaken und neue Kräfte zu sammeln. Gelegenheit zur Wiedergutmachung bietet sich bereits am Freitag, 3. Oktober, wenn mit dem SV Manching der nächste harte Prüfstein in die Blumenstadt kommt.

Icon vergrößern Michael Senger (vorne in Rot) stand bis Mitte vergangenen Jahres noch in Diensten des TSV Rain und fügte mit seinem Paffenhofener Team seinem Ex-Team nun eine empfindliche Niederlage zu. Foto: Gerd Jung Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Michael Senger (vorne in Rot) stand bis Mitte vergangenen Jahres noch in Diensten des TSV Rain und fügte mit seinem Paffenhofener Team seinem Ex-Team nun eine empfindliche Niederlage zu. Foto: Gerd Jung

Nach der deutlichen 0:5-Niederlage in Pfaffenhofen zeigte sich Rains Trainer Dominik Bobinger enttäuscht, erklärte die Gründe für das Ergebnis und weshalb es für ihn dennoch kein Beinbruch ist: „Das war heute eine bittere Niederlage, die weh tut. Wir sind auf einen starken Gegner getroffen, der uns in vielen Bereichen überlegen war – sowohl in der Intensität als auch in den Zweikämpfen. Wir haben nie richtig ins Spiel gefunden. Hätten wir unsere gute Chance zu Beginn genutzt, hätte die Partie vielleicht einen anderen Verlauf genommen. Fakt ist aber: Heute sind wir an unsere Grenzen gestoßen, und aktuell fehlt uns auch das nötige Spielglück. Aber solche Rückschläge gehören dazu, gerade mit einer neu zusammengestellten Mannschaft. Entscheidend ist, dass wir nun eine gute Trainingswoche absolvieren. Am Freitag haben wir zuhause gegen Manching die Gelegenheit, es besser zu machen. Diese Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn, wir werden die richtigen Schlüsse daraus ziehen.“ (rui)

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin, Samuel Zrieschling, Simon Berger, Michael Senger (83. Iman Nabi), Jonas Redl, Thomas Rausch (74. Manuel Riebold), Simon Heigl (64. Johannes Birkl), Luka Brudtloff (77. Maurice Untersänger), Gabriel Hasenbichler (59. Daniel Zanker), Stefan Liebler - Trainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

TSV Rain/Lech: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Paul Schmidt, Fabian Ott, Michael Knötzinger, Fatlum Talla, Markus Lohner (66. Luca Trautwein), Lukas Müller (60. Anes Zukanovic), Dennis Lechner (60. Valentin Ricker), Serhat Fidan (60. Robin Böhm), Roman Große (43. Eric Adam) - Trainer: Dominik Bobinger



Tore: 1:0 Gabriel Hasenbichler (9.), 2:0 Jonas Redl (45.), 3:0 Luka Brudtloff (45.+5), 4:0 Jonas Redl (56.), 5:0 Samuel Zrieschling (79.) Schiedsrichter: Kevin Molnár (Pfaffenberg) Zuschauer: 270