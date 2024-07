Für den TSV Rain geht es jetzt Schlag auf Schlag

Lange Zeit sah es so aus, als hätte der TSV Rain die Jubiläums-Party beim TSV Kottern etwas trüben können. Doch letztlich brachen bei den Allgäuern in der 94. Minute alle Dämme, weil Samuel Barth doch noch den 2:1-Siegtreffer erzielte. So endete auch die Partie, in der Rain zunächst mit 1:0 in Führung gegangen war. Trainer Sven Zurawka sagte anschließend: „Wir haben in der ersten Halbzeit einen guten Start erwischt und können bei zwei guten Chancen in Führung gehen. Dann hat Kottern rund 25 Minuten bis kurz vor der Halbzeit viel Druck gemacht, ohne hundertprozentige Chancen zu erspielen.“

Der Cheftrainer der Tillystädter resümierte: „In Summe war es ein sehr ordentliches Bayernligaspiel im Vergleich zum Auftakt in der Vorwoche. Dann sind wir in der letzten viertel Stunde eigentlich besser. Dann läuft es eben so, wie es im Fußball oft ist.“ Martin Dausch habe sich auf der Seite gut durchgesetzt, den Ball auf den ebenfalls eingewechselten Barth gebracht und so sei das Siegtor doch noch gefallen. „Da waren wir im Zentrum nicht auf der Hut. Trotzdem war es ein ordentlicher Auftritt von uns“, so Rainer Trainer, der trotz der Niederlage deutliche Schritte nach vorne im Vergleich zum ersten Heimspiel erkannte.

Regionalliga-Absteiger FC Memmingen zu Gast beim TSV Rain

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht, weil am Dienstag, 30. Juli, (18.30 Uhr) der FC Memmingen ins Georg-Weber-Stadion kommt. Zwei Trainingseinheiten am Sonntag und am Montag bleiben der jungen TSV-Mannschaft, um das Aufeinandertreffen mit dem Regionalliga-Absteiger vorzubereiten. Dazu werde auch Videomaterial herangezogen, kündigt Zurawka an. Memmingen sei der Favorit, aber seine Mannschaft wolle an die Leistung gegen Kottern anknüpfen. „Dann sind wir definitiv auch in der Lage, dass wir da auch etwas Zählbares mitnehmen können“, sagt Zurawka.