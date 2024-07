TSV Rain: Neuer Anlauf mit neuen Kräften gegen Kottern

Der TSV Kottern hat am Freitagabend (26. Juli, 18.30 Uhr) auf jeden Fall etwas zu feiern: Das 150-jährige Jubiläum wird rund um das Aufeinandertreffen mit dem TSV Rain in der Fußball-Bayernliga zelebriert. Die Tillystädter möchten nach ihrer Auftaktniederlage allerdings dafür sorgen, dass nur abseits des Rasens gefeiert wird. Mit den Trainingsleistungen seiner Mannschaft war Rains Trainer Sven Zurawka zufrieden. „Ich erhoffe mir in Kottern natürlich schon was, auch wenn es natürlich schwierig wird. Sie haben ihr erstes Spiel gewonnen und wollen vor großer Kulisse zu Hause nachlegen.“

