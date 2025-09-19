TSV Rain II: „Hellwach sein“ gegen Tabellenschlusslicht Bachern

Ihre Mannschaft belegt nach acht Spielen den sechsten Tabellenplatz. Wie zufrieden sind Sie mit den bisher gezeigten Leistungen und Ergebnissen?

Johannes Hanfbauer: Mit den bisherigen Leistungen bin ich zufrieden. Auswärts klemmt bei uns der Schuh noch, wobei wir sowohl in Affing als auch in Alsmoos-Petersdorf nach Führung jeweils etwas hätten mitnehmen können. Dagegen sind wir in Heimspielen noch ohne Punktverlust und wollen dies auch noch lange bleiben. Wir wollen uns weiter stabilisieren und bis zum Winter so viele Punkte wie möglich holen, denn die Liga ist wie letzte Saison sehr eng zusammen. Was mich positiv stimmt ist, dass wir eine sehr gute Stimmung auf und neben dem Platz haben und jeder voll mitzieht.

Wo sehen Sie dennoch Verbesserungspotenzial bei Ihrem Team?

Hanfbauer: Ich finde, wir haben im Vergleich zur Vorsaison bereits einen großen Schritt nach vorne gemacht. Offensiv müssen wir unsere Entscheidungsfindung verbessern und einige Abläufe weiter einstudieren. Die individuelle Qualität ist vorhanden. In der Defensive müssen wir weiter an uns arbeiten, hier haben wir zu oft noch individuelle Fehler in unserem Spiel, die es schwer machen, Spiele zu null zu spielen - doch hier ist die ganze Mannschaft gefragt, gegen den Ball noch leidenschaftlicher zu verteidigen.

Vergangene Woche gab es eine 4:3-Niederlage beim SV Klingsmoos. Woran hat es gelegen?

Hanfbauer: Es war das erwartet unangenehme Auswärtsspiel für uns. Wir haben zu einfache Gegentore bekommen, auch wenn zwei davon Elfmeter waren, haben wir es nicht geschafft, stabil gegen den Ball zu arbeiten. Nach vorne hätten wir trotz der drei Tore, die wir erzielt haben, durchaus noch mehr Chancen herausspielen können. Wir waren einfach nicht gut genug an diesem Tag, um das Spiel zu gewinnen. Was wichtig ist, dass wir unsere Lehren daraus ziehen und gewisse Dinge abstellen. Dann platzt bei uns auch der Knoten auswärts.

Am Sonntag (15 Uhr) empfangen Sie den Tabellenletzten, die Sport-Freunde Bachern. Es trifft mit ihrem Team der beste Angriff auf die schwächste Abwehr. Eine klare Angelegenheit, oder?

Hanfbauer: Ganz und gar nicht! Wir müssen auch gegen Bachern erst einmal unsere Hausaufgaben machen und unsere Leistung auf den Platz bringen und dürfen uns nicht von teils deutlichen Ergebnissen blenden lassen. Von Beginn an müssen wir hellwach sein und unsere Qualitäten zeigen - wenn wir das hinbekommen, sind wir nur zu Hause schwer zu schlagen.

Wie wollen Sie das Spiel konkret angehen?

Hanfbauer: Wir wollen versuchen, unsere Heimserie weiter auszubauen und benötigen dazu wieder eine stabilere Defensive als zuletzt auswärts. Nach vorne wollen wir zielstrebiger in Richtung gegnerisches Tor spielen. Personell sind wir nahezu komplett, einzig hinter zwei Spielern steht aufgrund von leichteren Blessuren ein Fragezeichen.