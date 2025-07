Junge Leichtathleten vom TSV Rain räumen bei Heim-Wettkampf ab

Selten haben sich die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des traditionellen Leichtathletik-Wettkampfs des TSV Rain ihr Eis im Rahmen der Siegerehrung mehr verdient als dieses Mal. Bei Temperaturen von über 30 Grad gaben die 160 Sportler in den Altersklasse U8, U10 und U12 bei der großen Hitze alles. Wie viel Energie auch nach dem Wettkampf, der die zweite Station des so genannten Kreis-Cups war, noch in ihnen steckt, zeigten sie beim Lauf durch den Rasensprenger, der zum Abschluss die lang ersehnte Abkühlung brachte.

Bis es soweit war, mussten sich die Sportler in verschiedenen Disziplinen beweisen. Unter der gewohnt souveränen Wettkampfleitung durch Manfred Wollner, Karola Wollner und Claudia Kleinle – unterstützt von 42 Helfern - gingen insgesamt 19 Teams an den Start.

Zehn Mannschaften starten bei den U10

Das größte Feld bildeten die U10 mit zehn Mannschaften. Nach der 30-Meter-Hindernissprint-Staffel, der Weitsprung-Staffel, Drehwurf und der Biathlon-Staffel durfte die erste Mannschaft des TSV Rain jubeln, die sich vor dem TSV Meitingen und dem TSV Gersthofen durchsetzte. Zum Team der Trainer Martin Fischer und Margot Gawlitza gehörten: Elyas Beck, Fiona Eder, Laurenz Engert, Vincenzo Fasciano, Mia Gawlitza, Jakob Hörmann und Anton Lenz. Der TSV Rain II mit Annika König, Jakob Leidl, Julian Mandlmeier, Annalena Müller, Emily Schittko, Mila Schmidkunst und Aria Schwab belegte den neunten Platz.

Icon Vergrößern Die U10-Biathlon-Staffel TSV Rain überzeugte auf ganzer Linie. Foto: Sven Lässig Icon Schließen Schließen Die U10-Biathlon-Staffel TSV Rain überzeugte auf ganzer Linie. Foto: Sven Lässig

Der Sieg bei den U8 ging ebenfalls an die Gastgeber: So standen Maxi Barton, Leonhard Forthofer, Lasse Fischer, Ella Erdt, Tim Grinzinger und Natan Budnick nach den Disziplinen 30-Meter-Hindernissprint-Staffel, Zielweitsprung, Drehwurf und Biathlon-Staffel mit ihren Trainern Klaus Böck und Franziska Karmann ganz oben auf dem Podest. Der TSV Rain II landete hinter der LG Reischenau-Zusamtal auf dem dritten Platz. Hier traten Anton Ostermayer, Leon Findler, Mateo Prepelita, Lea Maier, Florian Kreilinger, Jakob Mahler, Anna Scherer, Felina Slansky und Leonie Günther an.

Starke Leistungen in allen Altersklassen

Beachtliche Leistungen zeigten auch die sechs Teams in der Altersklasse U12. Den Sieg holte sich der TSV Schwabmünchen vor der LG Augsburg und dem TSV Niederraunau. Der TSV Rain I (Trainer Manfred Wollner und Martin Fischer) kam mit Emma Hofmann, Anna Schöniger, Max Schöniger, Jonathan Reichl, Mara Hudler, Ida Fischer und Hanna Köpf als Vierte ins Ziel. Der TSV Rain II (Lena Gawlitza, Jakob Gschwander, Lorena Martin, Philomena Sauer, Falk Wiedemann, Eva Wittwer, Nico Gawlitza, Ben Grinzinger und Sophia Wollner) belegten Rang sechs. (mer)