TSV Rain rutscht in die roten Zahlen

Tischtennis-Landesligist TSV Rain rutscht tiefer in die roten Zahlen. Bei der abstiegsgefährdeten DJK Seifriedsberg erwischten die Blumenstädter einen Kaltstart und lagen nach dem ersten Einzeldurchgang bereits ziemlich aussichtslos mit 5:1 im Hintertreffen, ehe sie noch herankamen. Den Heimsieg für die Oberallgäuer konnten sie allerdings nicht mehr verhindern. Auch bei der zweiten Mannschaft lief es in der Bezirksoberliga nicht nach Wunsch, am Ende stand jedoch zumindest ein Punktgewinn.

Herren, Landesliga WSW DJK Seifriedsberg – TSV Rain 6:4. Bei den Gastgebern war erstmals nach mehrmonatiger Verletzungspause Spitzenspieler Laurin Goell wieder mit von der Partie. Und der war gleich maßgeblich am Traumstart des von einer ansehnlichen Zuschauerkulisse unterstützten Blaichacher Ortsteilteams beteiligt: Im Doppel besiegte er zusammen mit Max Richter das Rainer Duo Wittmeier/Häusler trotz teilweise hart umkämpfter Sätze mit 3:0, in seinem ersten Einzel ließ er dann noch einen Viersatzerfolg über Mathias Häusler folgen, obwohl der gegen den DJK-Einser wirklich gut mithielt und im vierten Satz zweimal die Chance auf den 2:2-Ausgleich hatte. Weil noch dazu auch Genz/Weirich gegen Mauch/Gall nur den ersten Satz klauen konnten, stand es bereits 3:0, als TSV-Spitzenspieler Gerhard Wittmeier mit einem souveränen 3:0 über Nico Mauch der erste Punkt für die Gäste gelang. Doch dabei blieb es fürs Erste: Die Seifriedsberger hatten nun Selbstvertrauen getankt. Max Richter ließ Jürgen Genz überhaupt nicht ins Spiel kommen, und auch Tobias Gall zeigte gegen Eduard Weirich, nach seiner langwierigen Knieverletzung erstmals seit Anfang Dezember wieder im Einsatz, beim 3:1 eine Topleistung.

Die Felle waren beim 5:1-Zwischenstand also schon weitgehend davongeschwommen, doch zumindest ließen sich die Gäste nicht hängen: Wittmeier überzeugte mit einem 3:0-Erfolg über Goell, Häusler verkürzte nach wechselhaftem Spielverlauf gegen Mauch auf 5:3. Der kleine Hoffnungsschimmer für die Gäste aus Nordschwaben erlosch aber bald, denn Kapitän Genz fand auch gegen Gall nie richtig ins Spiel. Positiv zumindest, dass Weirich im letzten Einzel des Tages gegen Richter beim 3:0 eine erfreuliche Leistung zeigte und noch zum 6:4-Endstand verkürzte.

TSV Rain kontert nach 2:4-Rückstand gegen den TSV Königsbrunn II

Herren, Bezirksoberliga TSV Königsbrunn II - TSV Rain II 5:5. „Vor dem Spiel hätte ich mir einen Sieg gewünscht. Aber nach dem Spielverlauf dürfen wir mit dem Punkt zufrieden sein!“ So fasste Marco Klein das Duell der beiden Landesliga-Reserven des TSV Königsbrunn und des TSV Rain in der Bezirksoberliga zusammen, zu dem beide Teams nicht in Bestbesetzung antraten. Während den Hausherren ihr Spitzenspieler Julian Glas fehlte, waren die Gäste zu fünft mit zwei angeschlagenen Akteuren angereist: Kapitän Matthias Nothofer laboriert an einer Knöchelverletzung, Marco Kleins hartnäckige Schulterverletzung ist ebenso noch nicht auskuriert. Da sich zudem auch der etatmäßige Ersatzmann Andreas Grob an der Hand verletzt hatte, rückte Max Bleimayr ins Aufgebot der Rainer.

In den Doppeln kam Bleimayr noch nicht zum Einsatz: Nothofer/Römer setzten sich gegen P. Bannout/Pech sicher in drei Sätzen durch, während Klein/Simonis gegen Tuffentsammer/Mann vier Matchbälle nicht nutzten. Erst danach fiel die Entscheidung, dass Klein die Einzel bestreiten sollte. Gegen Robert Mann fand er aber nicht richtig ins Spiel und verlor mit 1:3, während parallel dazu Wolfgang Römer einen Viersatzsieg über Markus Tuffentsammer erkämpfte. Dann gerieten die Gäste 2:4 in Rückstand: Bleimayr blieb gegen Petro Bannout ohne Satzgewinn, Thomas Simonis kam mit dem unangenehmen Materialspieler Joseph Pech nicht zurecht.

Doch die Rainer konterten: Gegen Tuffentsammer behielt Klein trotz seines Verletzungs-Handicaps mit 3:1 die Oberhand, und Römer überzeugte ebenfalls in vier Sätzen gegen Mann. Bis der wichtige fünfte Punkt unter Dach und Fach war, musste Simonis gegen Bannout ein hartes Stück Arbeit verrichten. Mehr war nicht drin, da Bleimayr im abschließenden Duell gegen Pech auf verlorenem Posten war. Mit diesem Remis, dem bereits fünften im Saisonverlauf, verteidigten die Rainer den Relegationsplatz zwei. Am Samstag, 15. März, um 19.30 Uhr gastiert nun Tabellenschlusslicht SC Siegertshofen in Rain. (wrö)