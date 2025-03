Absagenflut im Bezirkspokal: TSV Rain feiert Titel beim Final Four

Der ungünstige Termin dürfte sicher auch eine Rolle gespielt haben: Das Final Four Schwaben-Nord im Tischtennis-Bezirkspokal, zu dem sich eigentlich jeweils die vier verbliebenen Damen- und Herren-Teams auf drei Leistungsebenen (Verbandsligen, Bezirksligen und Bezirksklassen) qualifiziert hatten, geriet aufgrund einer Reihe von kurzfristigen Absagen zu einer Rumpfveranstaltung. So traf Herren-Landesligist TSV Rain bei dem Endturnier am Faschingssonntag in Nördlingen ebenso nur auf einen Gegner wie Frauen-Bezirksoberligist SpVgg Riedlingen. Jedoch mit unterschiedlichem Resultat: Während die Riedlinger Damen ihrem Ligakonkurrenten TTC Langweid IV 1:4 unterlagen, nutzen die Rainer Männer die Gunst der Stunde und kürten sich durch ein 4:1 über den Landesliga-Rivalen Kissinger SC zum Bezirkspokal-Sieger. Im Herren-Wettbewerb auf Bezirksliga-Ebene war zudem Rains Zweite vertreten. Sie verpasste in dem Dreierturnier die Titelverteidigung knapp.

Herren-Bezirkspokal der Verbandsligen Kissinger SC – TSV Rain 1:4. Gerhard Wittmeier spielt im Pokal generell nicht mit, Eduard Weirich war aus beruflichen Gründen verhindert: So komplettierte Max Bleimayr aus der TSV-Dritten das Rainer Pokaltrio, zu dem noch Jürgen Genz und Mathias Häusler gehörten. Die personelle Schwächung war jedoch zu verkraften, denn der nach dem Fernbleiben von Langweid und Günzburg einzig verbliebene Gegner Kissinger SC trat sogar mit nur einem Akteur aus der Standardbesetzung an. Und als der, nämlich Maximilian Beer, gleich zu Beginn der Partie gegen Rains Kapitän Genz eine Viersatzniederlage kassiert hatte, sanken die Chancen der Paartaler auf ein Minimum. David Hoksch hätte daran vielleicht noch etwas ändern können, doch nachdem er gegen Häusler überraschend bereits 2:0 vorne lag, drehte der Rainer auf, brachte sein spielerisches Potential endlich an den Tisch und gewann letztlich die Partie noch.

In seinem Debüt für die erste Mannschaft fand Bleimayr gegen Daniel Weiser nicht wirklich ins Spiel und ließ Kissing somit auf 1:2 herankommen. Doch das sollte bereits das einzige Erfolgserlebnis für den TSV-Gegner bleiben: Häusler/Genz erhöhten mit einem abgeklärten Auftritt gegen Beer/Hoksch in vier Sätzen auf 3:1, und Häusler besorgte anschließend durch ein 3:0 über Beer den Endstand, der den nordschwäbischen Pokalsieg auf Verbandsliga-Ebene für den TSV sicherstellte.

TSV Rain II liefert sich packendes und überlanges Duell mit TV Dillingen II

Herren-Bezirkspokal der Bezirksligen TSV Rain II – TV Dillingen II 3:4. Auch auf Bezirksliga-Ebene hatte mit dem SV Adelsried ein Team abgesagt. So traf Rains Zweite gleich im ersten Spiel mit dem Bezirksoberliga-Konkurrenten TV Dillingen II auf den vermutlich ärgsten Konkurrenten um den Pokalsieg. In einer packenden, mit zweieinhalbstündiger Dauer für ein Pokalspiel außergewöhnlich langen Auseinandersetzung behielten die Dillinger schließlich denkbar knapp die Oberhand. Und das lag zum einen an ihrem überragenden Einser Alexander Wolk, der gegen Matthias Nothofer und Thomas Simonis zwei sichere 3:0-Erfolge einfuhr. Einen ebenso großen Anteil hatte aber auch Luca Stella. Er zog sowohl gegen Wolfgang Römer als auch gegen den gesundheitlich angeschlagenen Nothofer (der sogar Matchball hatte) enge Fünfsatzspiele auf seine Seite. Für die Rainer punkteten in den Einzeln Simonis und Römer jeweils gegen Daniel Dittmann. Eine extrem spannende Auseinandersetzung gab es zudem im Doppel: Nothofer/Römer setzten sich dort in einer extrem umkämpften Fünfsatzpartie gegen Stella/Dittmann durch.

Icon Vergrößern Matthias Nothofer vom TSV Rain Foto: Sebastian Stadali Icon Schließen Schließen Matthias Nothofer vom TSV Rain Foto: Sebastian Stadali

Post SV Augsburg IV – TSV Rain II 2:4. Da auch die Vierte des Post SV Augsburg gegen die Dillinger verloren hatte, ging es im letzten Spiel des Tages nur noch um die Frage, wer Platz zwei belegen würde. Nachdem sich Matthias Nothofer gegen Dillingen auch noch am Fuß verletzt hatte, ließ er gegen die Augsburger Max Bleimayr den Vortritt. Prompt nutzten die Fuggerstädter diese Situation nach den ersten drei Einzeln zu einer 2:1-Führung. Thomas Simonis bezwang zwar mit einer starken Leistung Maurice Volland, doch gleichzeitig fand Wolfgang Römer bei seiner 1:3-Niederlage gegen Levent Ortak nicht die richtigen Mittel, und Max Bleimayr verlor nach einer 2:1-Führung gegen Michael Gross noch den Faden. So war das Verlegenheitsdoppel Römer/Simonis gegen Gross/Ortak gefordert, und Rains Linkshänder-Kombination löste diese Aufgabe überraschend souverän mit 3:0. Den 2:2-Zwischenstand veredelten Römer und Simonis anschließend mit zwei Viersatzerfolgen über Volland bzw. Gross zum 4:2-Endresultat aus Sicht der Blumenstädter. (AZ)