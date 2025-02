Pflichtsieg vollbracht: TSV Rain punktet gegen Thannhausen

Einen dringend notwendigen, aber auch unbedingt erwarteten Erfolg feierte Tischtennis-Landesligist TSV Rain gegen das abgeschlagene Schlusslicht TSG Thannhausen. Die Gäste von der Mindel müssen bereits die gesamte Saison ohne ihren Spitzenspieler Florian Glück auskommen, und ohne den sind sie für diese Liga einfach zu schwach.

Das war auch am Samstag in Rain wieder zu spüren: Wittmeier/Häusler hatten zu Beginn des Spiels gegen Schweiger/C. Mayer bei ihrem Dreisatzerfolg wenig Probleme, und in der wohl knappsten Partie der gesamten Begegnung erkämpften sich parallel dazu Genz/Nothofer einen Fünfsatzsieg über Stegmann/P. Mayer. Das und der sich sofort daran anschließende klare 3:0-Erfolg des nach seiner Schulterverletzung wiedergenesenen Gerhard Wittmeier über Alexander Schweiger sorgten für eine beruhigende 3:0-Führung. Gegen Gäste-Einser Simon Stegmann schien auch Mathias Häusler bei einer 2:0-Satzführung bereits auf der Siegerstraße, ließ sich den Vorsprung dann aber noch aus der Hand nehmen.

Nachrücker Matthias Nothofer zeigt starke Leistung

Knapp wurde es trotzdem nicht: Jürgen Genz und der für den verletzten Marco Klein nachgerückte Matthias Nothofer zeigten gegen Christoph Mayer und Philipp Mayer sehr starke Leistungen und gewannen jeweils souverän mit 3:0. Den Gästen war damit der Zahn endgültig gezogen. Wittmeier ließ gegen Stegmann überhaupt nichts anbrennen, Häusler nahm gegen Schweiger nach verlorenem ersten Durchgang Fahrt auf und Genz und Nothofer, der sich für seinen couragierten Auftritt als Ersatzmann ein Sonderlob verdiente, erhöhten mit zwei weiteren 3:0-Erfolgen über Philipp und Christoph Mayer zum eindeutig ausgefallenen 9:1-Endstand.

Am kommenden Wochenende können die Rainer, die mit 11:13 Punkten erst einmal etwas Abstand zur Abstiegszone gewonnen haben, nun erst einmal durchatmen, ehe sie am 15. Februar beim Post SV Augsburg II antreten, wo es sehr darauf ankommen wird, in welcher Aufstellung die Fuggerstädter in diese Partie gehen. (wrö)