TSV Rain setzt Erfolgsserie in Testspielen fort

Nach den erfolgreichen Testspielen gegen den Regionalligisten Türkgücü München (2:1) und den Landesligisten SV Manching (4:1) sowie einem 2:2-Unentschieden gegen den Bezirksligisten SE Freising setzte der TSV Rain seine Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde in der Fußball-Bayernliga Süd mit einem klaren 4:0-Sieg gegen den FC Ehekirchen fort. Auf dem Kunstrasenplatz ließ die Mannschaft von Trainer Sven Zurawka dem Landesligisten keine Chance und zeigte eine dominante Vorstellung.

Von Beginn an übernahmen die Blumenstädter die Spielkontrolle und setzten die Gäste unter Druck. Bereits in der 15. Minute hatte Marc Sodji die Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch am Querbalken. Wenig später war es dann Sami Achir, der in der 22. Minute unbedrängt aus zehn Metern die Heimelf in Führung brachte. Die Blumenstädter blieben weiterhin spielbestimmend und erhöhten noch vor der Pause auf 2:0, als Bryan Stubhan nach einer sehenswerten Kombination aus kurzer Distanz traf.

TSV Rain dominiert die Partie

Auch im zweiten Durchgang dominierte die Heimelf das Geschehen. In der 59. Minute bot sich Adama Diarra die Gelegenheit, per Strafstoß auf 3:0 zu stellen, doch er scheiterte am gegnerischen Schlussmann. Zehn Minuten später sorgte Fabian Ott mit einem platzierten Flachschuss aus rund 15 Metern für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Siegfried Kübler kurz vor dem Abpfiff mit einem Distanzschuss zum 4:0-Endstand.

Am kommenden Wochenende steht ein weiterer Test beim Oberligisten VfR Aalen an, bevor es am 1. März beim FC Deisenhofen wieder um Punkte geht.

TSV Rain: Fabian Eutinger, Jannik Schuster, Benito Alisanovic (46. Paulo Sostaric), Giovanni Pollio, Marcello Ljubicic, Bryan Stubhan, Altin Maxhuni (46. Jake Parish), Siegfried Kübler, Leo Haas (46. Fabian Ott), Marc Sodji (28. Marcello Ljubicic), Sami Achir (38. Adama Diarra) - Trainer: Sven Zurawka

FC Ehekirchen: Niklas Gordy, Jakob Schaller, Peter Füger, Benedikt Bottenschein, Maximilian Schmidt, Nicolas Ledl, Maximilian Koschig, Julian Hollinger, Daniel Biermann, Markus Kugler, Christoph Hollinger - Trainer: Daniel Biermann - Trainer: Christoph Hollinger

Tore: 1:0 Sami Achir (22.), 2:0 Bryan Stubhan (29.), 3:0 Fabian Ott (69.), 4:0 Siegfried Kübler (88.) Besondere Vorkommnisse: Adama Diarra (TSV Rain) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Niklas Gordy (59.). Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 40