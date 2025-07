TSV Rain schlägt Bayernligist TSV Nördlingen im Testspiel

Der TSV Rain hat sein Testspiel beim Bayernligisten TSV Nördlingen verdient mit 2:1 (1:0) gewonnen und dabei eine reife Leistung gezeigt. Die Gastgeber begannen mit mehr Ballbesitz und suchten früh den Weg nach vorne. Dennoch hatten die Blumenstädter durch Fatlum Talla (4.) und Gabriel Merane (8.), deren Schüsse nur knapp das Nördlinger Tor verfehlten, die ersten Torchancen. In der 15. Minute köpfte Simon Gruber gefährlich in Richtung des Rainer Tores, doch ein Abwehrspieler der Gäste klärte in höchster Not auf der Linie. Trotz spielerischer Überlegenheit fehlte Nördlingen im letzten Drittel die Durchschlagskraft.

Rain setzte immer wieder Nadelstiche und wurde in der 37. Minute erstmals richtig gefährlich: Dennis Lechner prüfte den Nördlinger Keeper mit einem satten Schuss aus zwölf Metern, doch dieser parierte glänzend. Zwei Minuten später war Lechner dann erfolgreich: Nach präziser Vorarbeit schloss er aus zehn Metern zur 1:0-Führung für die Gäste ab. Kurz vor der Pause hatte Manuel Meyer noch die Chance zum Ausgleich, doch sein Schuss wurde im letzten Moment geblockt.

Ein Klassenunterschied ist nicht zu erkennen

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie ausgeglichener, ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen. In der 58. Minute erhöhte der eingewechselte Marcel Mayer nach starker Vorarbeit von Lechner auf 2:0 für Rain. Fast hätte Roman Große wenig später das 3:0 erzielt, doch sein Abschluss aus aussichtsreicher Position strich hauchdünn am Pfosten vorbei.

In der Schlussphase ließ die Intensität angesichts der sommerlichen Temperaturen spürbar nach. Den Schlusspunkt setzte Hans Rathgeber, der für Nördlingen einen Freistoß aus rund 22 Metern sehenswert unter die Latte zum 1:2-Endstand verwandelte (67.). Der TSV Rain zeigte sich insgesamt spielstark und effizient vor dem Tor. Das nächste Vorbereitungsspiel bestreiten die Blumenstädter am Mittwoch, 9. Juli, um 19.30 Uhr beim Bezirksligisten FC Gerolfing.

TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jens Schüler, Julian Bosch, Hans Rathgeber, Johannes Fiedler, Manuel Meyer, Mario Taglieber, Patrick Högg, Alexander Schröter, Simon Gruber

TSV Rain: Niklas Gordy, Jannik Schuster, Dominik Bobinger, Paul Schmidt, Fabian Ott, Michael Knötzinger, Fatlum Talla, Markus Lohner, Tino Joerss, Gabriel Merane, Dennis Lechner

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) Tore: 0:1 Dennis Lechner (39.), 0:2 Marcel Mayr (58.), 1:2 Hans Rathgeber (67.) Zuschauer: 110

TSV Rain erzielt Remis gegen Jettingen und Sieg in Wertingen

Nach einer intensiven Trainingswoche hatte sich der TSV Rain zuvor in einem Testspiel mit 1:1 vom defensiv stabilen Bezirksligisten VfR Jettingen getrennt. Nachdem die Gastgeber in Führung gegangen waren, sorgte Etienne Perfetto in der 52. Minute per Foulelfmeter für den verdienten Ausgleich. In einer umkämpften Partie schenkten sich beide Teams nichts, weitere Treffer blieben jedoch aus.

Deutlich dominanter präsentierte sich der Landesligist im folgenden Test gegen den TSV Wertingen, der zuletzt aus der Landesliga abgestiegen war. Über die gesamten 90 Minuten kontrollierten die Blumenstädter das Geschehen und ließen keinen nennenswerten Torabschluss der Heimelf zu. So stand am Ende ein 3:0-Sieg (2:0) fest.

Bereits in der Anfangsphase setzte Rain die Akzente: Nach einer Ecke prüfte Dennis Lechner den Wertinger Torhüter (5.), kurz darauf verfehlte Tino Joerss mit einem Distanzschuss nur knapp das Ziel. In der 11. Minute bediente Joerss mustergültig Lechner, der aus neun Metern zur verdienten Führung einschob. Sechs Minuten später erhöhte Marcel Mayer nach Vorarbeit von Serhat Fidan auf 2:0. Auch in der Folge blieben die Blumenstädter spielbestimmend: In der 38. Minute traf Joerss mit einem sehenswerten Fernschuss nur die Querlatte, kurz vor der Pause scheiterte Mayer aus kurzer Distanz am Keeper der Gastgeber. Mit einer hochverdienten 2:0-Führung ging es in die Kabinen.

Robin Böhm schießt zum 3:0 für den TSV Rain ein

Nach dem Seitenwechsel ließ Rain keinen Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen. Es dauerte aber bis zur 61. Minute, ehe Fatlum Talla den Ball präzise auf Robin Böhm am langen Pfosten spielte, der aus drei Metern sicher zum 3:0 abschloss. In der Schlussphase vergaben Gabriel Merane (75.) und erneut Mayer (84.) weitere gute Möglichkeiten, scheiterten aber am starken Wertinger Schlussmann. Die Gastgeber kamen in den letzten Minuten zwar zu mehr Ballbesitz, konnten aber keine gefährlichen Offensivaktionen kreieren.

TSV Rain siegt gegen den TSV Wertingen. Robin Böhm nach seinem 3:0 . Foto: Gerd Jung

TSV Wertingen: Lucas Müller, Maximilian Fischer, Marcel Gebauer (65. Simon Riesinger), Max Knöpfle, Christian Birthelmer (75. Johannes Bröll), Maximilian Beham, Andreas Kotter, Justin Neukirchner (60. Samir Hassan), Sebastian Liepert (46. Alexander Storzer), Alexander Wiedemann (65. Florian Eising), Manuel Rueß (79. Louis Werner)

TSV Rain: Sandro Scherl (46. Niklas Gordy), Jannik Schuster, Dominik Bobinger (46. Paul Schmidt), Fabian Ott, Michael Knötzinger (78. Marcel Mayr), Fatlum Talla, Markus Lohner, Marcel Mayr (46. Gabriel Merane), Tino Joerss (46. Etienne Perfetto), Dennis Lechner (59. Robin Böhm), Serhat Fidan (59. Anes Zukanovic)

Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) Tore: 0:1 Dennis Lechner (11.), 0:2 Marcel Mayr (17.), 0:3 Robin Böhm (61.) Zuschauer: 100