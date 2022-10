Turnen

vor 48 Min.

Als Kampfrichter noch Personenschutz brauchten

Plus Die Turner des TSV Monheim empfangen die KTV Ries zum Derby in der 2. Bundesliga Süd. Die Geschichte dieses Duells reicht lange zurück. Harmonisch ging es dabei nicht immer zu.

Die Vorbereitungen für das dritte Derby in den vergangenen neun Jahren zwischen den Turnern des TSV Monheim und der KTV Ries sind in vollem Gange. Aufgrund der geografischen Lage der gerade einmal 30 Kilometer entfernten Turnhallen und der knappen Entscheidung, welcher Verein in die Nordstaffel der 2. Bundesliga rutscht oder in der Südstaffel bleibt, besteht eine gewisse sportliche Rivalität zwischen den Monheimern und den Nördlingern. Dadurch ging es mitunter heiß her, sodass sogar Schutzmaßnahmen ergriffen werden mussten.

