vor 32 Min.

Bei den Schwaben ist für Rain nichts zu holen

Plus Fußball-Bayernliga: Ohne Chance auf Punkte bleibt der TSV Rain beim 0:5 gegen Schwaben Augsburg. Das Auftreten seiner Elf verärgert Trainer Dannemann.

Von Gerd Jung

Der TSV Rain hat gegen den Tabellenzweiten Schwaben Augsburg auch in dieser Höhe verdient mit 0:5 verloren. Die Offensivbemühungen der Blumenstädter waren im gesamten Spielverlauf zu harmlos, um gegen die stark spielenden Fuggerstädter etwas Zählbares herauszuholen.

Im Vergleich zur 1:3-Heimniederlage gegen den TSV 1860 München II veränderte Rains Coach Tjark Dannemann seine Startelf lediglich auf einer Position: Renato Domislic startete für Muris Avdic, der auf der Bank Platz nahm. Nach Anpfiff des gut leitenden Schiedsrichters Torsten Wenzlik vor 300 Zuschauerinnen und Zuschauern im Ernst-Lehner-Stadion entwickelte sich ein ambitioniertes Spiel beider Mannschaften. Nach zwölf Minuten war Augsburgs Keeper Kevin Schmidt einen Tick vor Michael Senger am Ball und konnte klären, sonst wäre hier die Führung für die Gäste fällig gewesen. Drei Minuten später traf Dennis Ruisinger nur den Innenpfosten des Rainer Tores. Die Ballbesitzanteile in der Anfangsphase waren nahezu gleich verteilt und es entwickelte sich ein offenes Match. In der 22. Minute kam Timothee Diowo von rechts, zog nach innen und knallte das Spielgerät unhaltbar ins rechte Toreck zur 1:0-Führung der Augsburger. Nach diesem Gegentor verloren die Gäste ihren Mut und die Fuggerstädter übernahmen Stück für Stück die Spielkontrolle. Die Offensivbemühungen der Blumenstädter verpufften bereits im Mittelfeld oder der letzte Pass fand keinen Abnehmer. Kurz vor der Halbzeitpause konnten die Gastgeber ihre Überlegenheit ausnutzen: Nach einer präzisen Ecke von rechts köpfte Dennis Ruisinger zum 2:0-Pausenstand ein.

