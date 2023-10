Turnen

21:15 Uhr

Der Derbysieger kommt aus Monheim

Plus Turnen 2. Bundesliga: Monheim gewinnt ungefährdet mit 44:29 gegen den TSV Buttenwiesen. An ihrem Paradegerät zeigen die Gastgeber Schwächen.

Die Monheimer begannen in der bekannten Halle in Buttenwiesen so, wie sie vergangenes Wochenende aufgehört hatten. Mit fehlerfreien und sauber geturnten Bodenübungen stellten sie gegen den TSV Buttenwiesen nach dem ersten Gerät auf 2:10. Ein solch deutlicher Abstand kam am Paradegerät der Heimmannschaft eher unerwartet.

Am Pauschenpferd unterliefen den Monheimer Turnern deutlich weniger Fehler als beim vorigen Wettkampf. Allerdings waren immer noch Unsicherheiten zu erkennen, sodass die Buttenwiesener auf 10:14 verkürzen konnten.

