Monheim kommt nur mit Mühe zum Sieg gegen TG Hanauerland

Auf Julius Hartrich ist in dieser Saison Verlass. Er war am knappen Sieg des TSV Monheim maßgeblich beteiligt. Foto: Moritz Hilpert

Plus Turnen 2. Bundesliga: Im Hanauerland stehen die Monheimer Turner am Rande einer Niederlage. Die Entscheidung fällt erst nach der letzten Übung.

Beinahe schiefgegangen wäre der jüngste Wettkampf der Turner des TSV Monheim beim Aufsteiger TG Hanauerland am vergangenen Wochenende. Mit einem knappen 32:29 haben sich die Gäste am Ende durchgesetzt, wobei es bis zum Ende spannend blieb.

Schon am Boden begannen die Monheimer etwas holprig. Mayser bot zwar eine starke Übung, jedoch konnte er sich mit seinem Abgang nicht belohnen. Nach einem 0:7-Rückstand gelangen Hartrich wichtige vier Punkte. Am Pferd ließen sich die Monheimer Turner nicht weiter aus dem Konzept bringen und gewannen das Gerät mit sehr guten Übungen 8:0. An den Ringen sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Halle und über den Livestream Fehler auf beiden Seiten. Somit stand es zur Pause 11:19 im Duell TG Hanauerland gegen den TSV Monheim.

