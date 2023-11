Turnen

Monheim richtet den Blick auf den elften Titel

Plus Die TSV-Turner wollen ihre grandiose Saison mit einem Sieg bei der WTG Heckengäu und der Meisterschaft krönen. Die Chancen dafür stehen ausgezeichnet.

Mit sechs Siegen aus den sechs Wettkämpfen in dieser Saison stehen die Turner des TSV Monheim am letzten Wettkampftag in der 2. Bundesliga Süd nach wie vor auf dem ersten Tabellenplatz. Darunter waren aber auch vier sehr knappe Ergebnisse, die auch zugunsten der Gegner ausgehen hätte können. Durch konstante Leistungen, hochtrainierte Fitness, einen ausgeglichenen und gut besetzten Kader, großartigen Support und einen überragenden Teamgeist ist hier aber nicht nur von Glück zu sprechen, sondern es ist ein Verdienst des gesamten Vereins. Nach 2014 könnten sich die Monheimer Turner in diesem Jahr erneut mit dem Meistertitel krönen. Der gewonnene Wettkampf gegen den Rivalen KTV Ries war ausschlaggebend, um es am letzten Wettkampftag selbst in der Hand zu haben.

An diesem Samstag, 11. November, geht es für den TSV Monheim auswärts nach Renningen zur WTG Heckengäu. Die Gemeinschaft von mehreren Vereinen aus dem Turngau Stuttgart turnt erst seit drei Jahren in der Deutschen Turnliga. Nach dem Aufstieg konnten sie vergangenes Jahr die Klasse in der 2. Bundesliga halten. Dabei profitierten sie von einer Absage des damaligen Tabellenkeller-Nachbarn KTT Oberhausen. In dieser Saison kämpfen die Baden-Württemberger aufopferungsvoll ohne ausländische Verstärkung. Allerdings waren sie bisher chancenlos und verweilen abgeschlagen auf dem achten Platz, mit zudem noch wenigen Gerätpunkten.

