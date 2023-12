Monheimerinnen siegen souverän in drei Altersklassen

Die Bezirksmannschaftsmeisterschaften werden zum großen Triumph für die Turnerinnen aus der Jurastadt.

Gleich drei Mädchen-Turnteams des TSV Monheim sind zur schwäbischen Bezirksmannschaftsmeisterschaft nach Pfuhl gereist. Dabei bewiesen alle ihr Können und sicherten dem TSV dreimal Platz eins.

Für Franziska Bauch, Alina Gebel, Felina Heckel, Leni Radler und Lena Weisensee, die jüngsten Monheimer Turnerinnen, war es die erste Teilnahme bei einem Wettkampf. Deshalb war es für sie besonders aufregend. Davon ließen sich die Mädchen allerdings nicht beeindrucken und lieferten ein großartiges Gesamtergebnis in der Altersklasse 6 ab. Vier der fünf Turnerinnen waren am Ende mit ihren Einzelleistungen am Boden, Balken, Barren und Sprung sogar unter den besten Acht bei einem großen Teilnehmerfeld. Dabei erturnte sich Alina Gebel den Einzelsieg. Da es bei einem Fünferteam eine Streichwertung gab, war es am Ende nicht überraschend, dass die Sportlerinnen mit einem erheblichen Vorsprung von sechs Punkten den Sieg holten. Überglücklich durften sie als Schwäbische Meisterinnen schließlich ihren ersten Pokal entgegennehmen.

Monheimerinnen überzeugen als Mannschaft und einzeln

Ebenso erfolgreich turnten die Mädchen der Altersklasse 8. Die amtierenden Bayerischen Mannschaftsmeisterinnen machten das Double zum Vorjahr wieder komplett und so durften Emma Bauch, Laura Brendle und Elena Wanner zusammen mit zwei Rieser Mädels erneut auf das oberste Treppchen steigen. Mit den Einzelergebnissen konnten die jungen Athletinnen ebenfalls sehr zufrieden sein: Laura Brendle und Emma Bauch überzeugten mit einem konzentrierten Wettkampf an allen vier Geräten. Elena Wanner musste lediglich am Schwebebalken einige Punkte lassen.

Im Pokal der Altersklasse 2008 bis 2011 gingen die vier Monheimer Turnerinnen Anne Bodenmüller, Hannah Bodenmüller, Marie Dörner und Laurena Langer mit einer Nördlingerin für den Turngau Oberdonau an den Start. Nach einem starken Auftritt am Boden, wobei die Übungen mit Schwierigkeiten gespickt und dennoch sauber geturnt wurden, setzten die Athletinnen die Messlatte bereits nach dem ersten Gerät hoch. Auch am Sprung zeigten sie keine Schwäche und präsentierten sichere Handstützüberschläge. Am dritten Gerät, dem Stufenbarren, zeigten die Turnerinnen Riesenfelgen und Bückumschwünge und konnten sich so noch weiter absetzen. Auch am Balken ließen sie sich den Sieg nicht mehr nehmen. Kleine Unsicherheiten und Stürze konnten sie durch ausdrucksstarke und anspruchsvolle Übungen wettmachen.

TSV Monheim kann stolz sein auf die Erfolge der Turnerinnen

Die Monheimerinnen siegten damit am Ende souverän mit sieben Punkten Vorsprung im Pokal und holten den dritten Titel bei den Bezirksmannschaftsmeisterschaften in die Jurastadt. In der inoffiziellen Einzelwertung errang Marie Dörner als eine der jüngsten Teilnehmerinnen des Wettkampfes ebenfalls den ersten Platz. Sehr zufrieden mit ihrer Leistung waren am Ende nicht nur die Turnmädels, sondern auch ihre Trainerin, Alina Schmidt.

Die schwäbische Meisterschaft war der letzte Wettkampf des Jahres. Somit darf der Verein bereits jetzt sehr stolz auf die Erfolge der Turnerinnen sein, in denen sich der Trainingsfleiß der Mädchen und auch die professionelle Arbeit des Trainerehepaares Sabrina und Mike Dörner widerspiegeln, zurückblicken. (AZ)