Monheims Nachwuchsturnerinnen schnuppern erste Wettkampfluft

Das Bayerische Nachwuchsturnier in Weißenburg wird zur Bühne für Monheims Jugend. Die Nervosität der Debütantinnen ist groß, trotzdem gibt es Erfolge zu feiern.

Das zweite Bayerische Nachwuchsturnier Sportakrobatik hat Ende Oktober in Weißenburg stattgefunden. Das Trainerteam des TSV Monheim mit Miriam Schmauser, Elena Avgoustis und Sophia Wirth reiste mit der größten Mannschaft des Tages an. Für insgesamt zehn von 25 Sportlerinnen war dies der erste Wettkampf überhaupt. Dennoch hat sich der Monheimer Nachwuchs bewährt.

Den Beginn machte in der Altersklasse KFL 1 das Nachwuchsdamenpaar Lena Förg und Luisa Kohler. Die Aufregung der beiden war ihnen förmlich anzumerken. Da es für beide Sportlerinnen der erste Wettkampf war, wurden die geforderten Elemente leider zu kurz gehalten, was mit hohem Punktabzug bestraft wurde. Platz acht war das Resultat. In der gleichen Altersklasse gingen Emma Seel und Nora Löblein an den Start. Letztere startete das erste Mal als Unterfrau, Seel das erste Mal überhaupt. Die beiden turnten im Gegensatz zu ihren Vereinskolleginnen ihre Elemente lang genug, konnten jedoch in der Technik noch nicht ganz überzeugen und reihten sich somit vor ihren Mannschaftskolleginnen auf Platz sieben ein.

Barion, Zolnhofer und Reinsch holen den Titel nach Monheim

In der gleichen Altersklasse, jedoch bei den Damengruppen, gingen ebenfalls drei neue Sportlerinnen auf die Matte. Juline Barion, Lena Zolnhofer und Laura Reinsch turnten eine solide und ausdrucksstarke Übung und konnten sich mit ihrem ersten Platz den Bayerischen Nachwuchstitel erturnen. Eine Altersklasse höher in KFL 2 gingen zwei Damengruppen an den Start. Soey Gottwald, Chiyedza Spittler und Anita Loika hatten ebenfalls ihren ersten Wettkampf, wobei Chiyedza vorher bereits als Oberfrau turnte. Die drei zeigten eine schöne Übung, doch vor Aufregung vergaßen die Mädels am Ende der Übung ihr individuelles Element, eine Brücke, und mussten einen Punkt Abzug hinnehmen. Platz drei war das Ergebnis und sie konnten sich dennoch über die Bronzemedaille freuen.

Das Trio mit Marie Bartl, Laureen Eichhorn und Marlies Berkmüller ging durch die Wettkampferfahrung von Bartl und Eichhorn etwas routinierter an den Start. Mit einer ausdrucksstarken Choreografie turnten sich die drei auf den zweiten Platz und durften die Silbermedaille in Empfang nehmen.

Auch Melina Trinkler (oben im Bild) und Liara Keppler machten dem TSV alle Ehre. Foto: Jana Templer

Danach ging es für die Monheimer der Schülerklasse an den Start. Ebenfalls komplett neu startete das Damenpaar mit Clara Schneid und Klara Pfefferer. Den beiden Mädels merkte man jedoch die Aufregung in der Übung sichtlich an und es passierten Flüchtigkeitsfehler sowie Fehler in der Ausführung – Platz sechs war das Endergebnis. Bei den Damengruppen in der Altersklasse Schüler turnte das Trio Julia Speißer, Rena Flisar und Laura Löffler für den TSV Monheim. Das erste Mal gemeinsam in dieser Konstellation und für Flisar der erste Wettkampf überhaupt, meisterten die drei eine ausdrucksstarke und schöne Übung. Das Element, das sie im Training sonst im Schlaf turnen, misslang den Sportlerinnen allerdings. Platz fünf stand am Ende auf der Anzeigetafel.

In der Altersklasse Jugend startete das Trio Maja Schwab, Emma Osbelt und Sofia Eisenberger. Sie turnten eine schöne Übung mit nur kleinen Unsicherheiten und freuten sich am Ende über die Bronzemedaille. Bei den Damenpaaren traten sowohl Liara Keppler und Melina Trinkler als auch Lilly Erstling und Margarete Lehner an. Keppler und Trinkler machten den Anfang und zeigten eine ausdrucksstarke und saubere Übung. Mit neuer Choreografie präsentierten sich auch Erstling und Lehner in guter Form. Die zwei Monheimer Teams konnten ihre vier Mitstreiter auf die hinteren Ränge verweisen. Melina Trinkler und Liara Keppler durften sich über die Silbermedaille freuen, Lilly Erstling und Margarete Lehner freudestrahlend über die Goldmedaille und somit den Bayerischen Nachwuchstitel.

Trainer und Kampfrichter ziehen positives Fazit

Als Einstieg nach der Sommerpause war der Wettkampf trotz einiger Fehler und Unsicherheiten eine gute Bewährungsprobe für die Wettkämpfe der kommenden Wochenenden. Das Trainerteam und die Monheimer Kampfrichter mit Martina Kamm, Denny Schwab, Nina Lechner, Chiara Morena und Bianca Zischler sind mit der Leistung ihrer Sportlerinnen vollauf zufrieden. (AZ)