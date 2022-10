Packendes Duell geht für Monheims Turner knapp verloren

Am Ende des zweiten Saisonwettkampfes gegen die KTG Heidelberg muss sich der TSV Monheim 34:38 geschlagen geben. Was am Ende den Ausschlag gibt.

Nach einem gelungenen Start in die Saison mit einem klaren Sieg gegen Exquisa Oberbayern, ging die Mannschaft des TSV Monheim mit positiver Energie in den zweiten Wettkampf der noch jungen Saison in der 2. Bundesliga Süd.

Nach gelungenen Übungen von Sascha Wilhelm und dem Neuzugang aus Italien, Steven Matteo, unterliefen den nächsten beiden Startern zu viele Fehler und so mussten die Jurastädter das Gerät mit 11:3 den Gastgebern aus Heidelberg überlassen.

Am nächsten Gerät, dem Pauschenpferd konnten die Monheimer solide Übungen abliefern, jedoch ging auch dieses Gerät nach fragwürdigen Entscheidungen am Kampfrichtertisch mit 6:0 an die KTG.

Gute Leistung am Reck reicht nicht für den Sieg

Die gute Leistung der Monheimer Turner wurde auch an den Ringen nicht mit den entsprechenden Wertungen belohnt (3:7), sodass es aus Sicht des TSV mit 6:24 in die Wettkampf-Pause ging.

Der Sprung war sehr ausgeglichen und es konnten alle Turner ihre Leistungen abrufen. So waren die Teams am Sprung punktgleich mit 6:6. Am Barren konnten die Jurastädter ihre Überlegenheit ausspielen und mit sauberen Übungen wichtige Punkte erturnen (3:11), sodass es mit einem knappen Ergebnis an das Königsgerät ging. Hier konnte der TSV den Abstand mit den ersten beiden Turnern bis auf vier Punkte verkürzen, jedoch sollte es am Ende nicht reichen und die KTG aus Heidelberg konnte den Wettkampf mit 38:34 für sich entscheiden. Für den TSV Monheim geht es nun weiter mit dem traditionsreichen Derby am 8. Oktober gegen die KTV Ries. (tsv)

Lesen Sie dazu auch