TSV Monheim feiert Sieg zum Liga-Start

Plus Gegen Exquisa Oberbayern setzt sich die Mannschaft zum Beginn der Saison in der 2. Bundesliga 43:28 durch. Vor Ort ist auch hoher Besuch.

So haben sich die Turner des TSV Monheim den Start in die Saison in der 2. Bundesliga Süd vorgestellt. Auf einem höheren Niveau als im vergangenen Jahr zeigten die Athleten gute Übungen und starke Nerven am ersten Wettkampftag, was zu einem 43:28-Sieg gegen das junge Team von Exquisa Oberbayern führte. Den Wettkampf verfolgte neben Monheims Bürgermeister Günther Pfefferer und einigen Stadträten auch Michael Götz, Präsident der Deutschen Turnliga mit Interesse. Doch nicht nur er befand am Ende, dass es noch Luft nach oben gibt - bei beiden Teams.

