TSV Monheim greift nach dem Meistertitel der 2. Bundesliga

Freude pur herrschte nach der letzten Übung des Abends von Oakley Banks am Reck, der dann von seinen Teamkameraden regelrecht überrannt wurde.

Plus Emotionen und Spannung bietet das Turn-Derby in der 2. Bundesliga Süd gegen die KTV Ries. Am Ende gewinnen die Gastgeber mit 36:26. Ein 17-Jähriger brilliert.

Anspannung und Vorfreude waren fast greifbar in der voll besetzten Monheimer Stadthalle vor dem Turn-Derby zwischen dem gastgebenden TSV und der benachbarten KTV Ries. Schließlich ging es um nichts anderes als die Führung in der 2. Bundesliga Süd der Kunstturner. Nach einem Wettkampf auf Augenhöhe sollten am Ende die vielen Fans der Monheimer nicht enttäuscht werden. Der Tabellenführer verteidigte die Spitzenposition mit einem 36:26-Sieg und greift damit nach dem Meistertitel.

Die Anspannung aufgrund der hohen Bedeutung des Wettkampfes war bei dem ein oder anderen Monheimer Turner durchaus zu sehen, was zu Unsicherheiten führte. Nicht so bei Teamkapitän Sascha Wilhelm, der an diesem Tag über sich hinauswuchs und einen überragenden Wettkampf an allen sechs Geräten präsentierte. Dieser Funke sprang auch auf das Team über, kleinere Fehler wurden kompensiert. Zunächst boten die Monheimer einen durchwachsenen Wettkampf. Den Boden sicherten sich noch die Gäste aus dem Ries (4:6), wobei die Teams auf Augenhöhe turnten.

