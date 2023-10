TSV Monheim in der Favoritenrolle

Auswärts-Wettkampf führt die Turner aus der Jurastadt zum TV Bühl. Der Plan für das Duell ist klar.

Nach einer überzeugenden Leistung am vergangenen Wochenende gegen Exquisa Oberbayern (38:33) und mit der eroberten Tabellenführung der 2. Bundesliga Süd im Gepäck treten die Turner des TSV Monhheim ganz ungewohnt am Sonntag, 22. Oktober, zum zweiten Mal in diesem Jahr die Reise nach Baden-Württemberg an. Nahe der französischen Grenze wollen die Athleten aus der Jurastadt wieder einen stabilen und souveränen Auftritt abliefern und so den nächsten Sieg einfahren.

Angesichts der Tabellensituation sind die Rollen klar verteilt. Als Spitzenreiter ist der TSV Favorit gegen den Tabellensiebten aus Bühl, jedoch dürfen die Gegner laut der Verantwortlichen aus Monheim keinesfalls unterschätzt werden. Die Sportler des Meisters der vergangenen Saison in der 3. Bundesliga Süd präsentierten sich bei der jüngsten 30:40-Niederlage gegen Kirchheim in starker Form und mussten sich erst am Reck geschlagen geben. Nichtsdestotrotz sehen sich die Turner aus der Zwetschgenstadt auch an diesem Wochenende in der Rolle des Außenseiters, der den favorisierten Gästen die Stirn bieten will.

Teamgeist als wichtiger Faktor für den Erfolg des TSV Monheim

Für die Sportler aus Monheim gilt es, gleich am Boden und am Pferd ihr volles Potenzial auszuschöpfen, um die Weichen so früh wie möglich auf die doppelte Punktausbeute zu stellen. Ein entscheidender Faktor dürfte wieder der außergewöhnliche Teamgeist in der Mannschaft der Jurastädter werden, der in knappen Duellen schon für den ein oder anderen wichtigen Scorepunkt gesorgt hat. Auch die Taktik und die ein oder andere Übungsumstellung werden wichtige Elemente sein, um siegreich aus dem Wettkampf hervorgehen zu können. Die Turner und Verantwortlichen des TSV Monheim freuen sich bereits auf ein faires Duell. (AZ)