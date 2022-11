TSV Monheim unterliegt knapp gegen Kirchheim und seinen "Ninja"

Monheimer Turner verlieren 32:40 gegen Zweitliga-Meister Kirchheim unter Teck. Dieser schickt einen aus dem TV bekannten Athleten in den Wettkampf.

Der TSV Monheim hat seinen letzten Saison-Wettkampf der 2. Bundesliga Süd gegen den VfL Kirchheim unter Teck mit 32:40 verloren. Schon vor dem Wettkampf war klar, dass den Kirchheimern die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen ist. Für den TSV ging es allerdings um die Plätze zwei bis sechs, je nachdem, wie die anderen Begegnungen geendet hatten.

Die ersatzgeschwächten Monheimer starteten am Boden mit ein paar Unsicherheiten und einem Sturz. Zudem konnte der Finne Patrick Palmroth, der vergangene Woche noch Topscorer wurde, aufgrund einer Knieverletzung nicht an jedem Gerät eingesetzt werden und auch nicht sein volles Potenzial ausschöpfen. Es war bitter, da er sich erst beim Einturnen verletzte. Manuel Neumeier ersetzte ihn am Boden, konnte aber nicht an den Ausgangswert anknüpfen, sodass die Duelle zu einem 11:3-Rückstand nach dem ersten Gerät führten.

Von "Ninja Warrior Germany" in die Turnhalle

Am Pferd kehrten die Gäste aus Monheim zu ihrer diesjährigen Stärke zurück und erturnten mit drei sauberen Übungen gegen nicht fehlerfreie Kirchheimer wichtige Gerätepunkte und holten auf 16:10 auf. Beim nächsten Gerät, den Ringen, punkteten am Ende die etwas höherwertigen und besser geturnten Übungen der Baden-Württemberger, was zu einem Halbzeitstand von 26:13 führte.

Am Sprung zeigte der VFL Kirchheim unter Teck vier sichere und hochwertige Sprünge mit dem Deutschen Seniorenvizemeister Yasin El Azzazy, der einen Tag zuvor noch bei „Ninja Warrior Germany“ im Fernsehen zu sehen war. Doch die bayerischen Schwaben hielten dagegen und sprangen ebenfalls gekonnt über den Tisch. Letztendlich entschied der höher geturnte Ausgangswert der Gastgeber die Gerätepunkte mit 5:2.

Der schon bekannte Startturner Sascha Wilhelm begann wie gewohnt auch am Barren, der zu den Paradegeräten der Monheimer in dieser Saison zählte. Allerdings hatte Wilhelm nicht seinen besten Tag und stürzte bei seinem sonst sehr sicheren Abgang, dem Doppelsalto gebückt. Teamkollege Julius Hartrich turnte seine Übung durch und sicherte vier Scorepunkte gegen den Briten Daniel Lee. Am Ende des Barrenturnens hatte der TSV mit einer starken Übung von Palmroth wieder die Gerätepunkte eingesammelt. Somit stand es vor dem letzten Gerät 37:24. Am Reck noch einen Sieg zu erringen, glich einer absoluten Mammutaufgabe für die Monheimer.

Aufholjagd des TSV Monheim reicht nicht zum Sieg

Nach einer zu erwartenden niedrigen Wertung des ersten Reckturners des VfL, setzte der TSV-Trainerstab zum ersten Mal in dieser Saison Jan Lederer am Reck ein. Mit fünf Scorepunkten weckte er wieder Hoffnung bei seinem Team. Weiter punkten konnte für die Monheimer aber trotz gesamt guter Reckleistung nur noch Palmroth. Er erturnte im Duell gegen den drittbesten der Topscorerliste der Liga, Markus Bay, drei Scores.

Daraus resultierte, dass der VfL Kirchheim unter Teck auch in diesem Wettkampf ungeschlagen blieb und gegen den TSV Monheim knapp aber verdient mit 40:32 gewann. Mit den gewonnenen Gerätepunkten am Reck stand es 6:6 und alle verfolgten gespannt die letzten Duelle auf den Bildschirmen beim Wettkampf KTG Heidelberg gegen die TG Allgäu. Mit der letzten Übung fielen die Würfel für die Gerätepunkdifferenz, die darüber entschieden, ob der TSV Monheim oder die KTG Heidelberg auf dem dritten Platz landen würden. Hier zeigte der Topscorer der Liga, Tomoya Kashiwagi, wieder eine erstklassige Übung und sicherte somit für die KTG Heidelberg mit nur zwei Gerätepunkten Unterschied den dritten Platz vor den Monheimern.

Der TSV Monheim gratulierte dem VFL Kirchheim unter Teck zum gewonnen Wettkampf und zum sensationellen Meistertitel mit sieben Siegen in sieben Wettkämpfen in der 2. Bundesliga Süd. In dieser Liga begegneten sich in dieser Saison alle Mannschaften auf Augenhöhe und jedes Team konnte gegen jedes gewinnen. Oft entschieden die Tagesform, die Taktik, der Zusammenhalt und die Unterstützung der Fans, welche Mannschaft die Duelle gewann. (AZ)