Turnen

20:30 Uhr

TSV Monheim verpasst die Überraschung - und feiert dennoch

Plus Der Meister der 2. Bundesliga Süd unterliegt im Aufstiegswettkampf der Siegerländer KV. Über Emotionen, einen neuen Athleten beim TSV und viele zufriedene Gesichter.

Von Stephanie Anton und Simon Meyer Artikel anhören Shape

Am Ende hat es nicht sein sollen: Der TSV Monheim hat den Aufstiegswettkampf gegen die favorisierte Siegerländer KV um den Aufstieg in die 1. Bundesliga verloren. Wer jedoch nach der 35:53-Niederlage in die Gesichter der Monheimer Turner blickte, sah nur relativ wenig Enttäuschung. Schließlich war der Gegner, der jahrelang in der 1. Bundesliga geturnt hatte, als stärker eingeschätzt worden. Diesem gelang nun nach dem Abstieg im Vorjahr die sofortige Rückkehr in die beste deutsche Klasse. Im Lager der gastgebenden Jurastädter hatte man die Situation vorher realistisch gesehen, wie TSV-Vorstand Peter Bullinger bestätigte. Auch Teamkapitän Sascha Wilhelm gab an, nicht sehr enttäuscht zu sein: „Wir sind mit der Saison superzufrieden.“’

Das kann der Meister der 2. Bundesliga Süd auch sein und auch der Samstagabend bot trotz der Niederlage viel Positives aus Monheimer Sicht. Etwa die grandiose Übung am Boden des „Neuen“ im Kader der TSV-Turner. Da das Team verletzungsbedingt auf Unterstützung aus Großbritannien verzichten musste, gelang es, noch wenige Tage vor dem Wettkampf den italienischen Top-Turner Filippo Castellaro zu aktivieren. Der Kontakt kam über den Trainer von Monheims zweitem Starter auf der Ausländerposition zustande, Steven Matteo, ebenfalls aus Italien. Unter tosendem Applaus in der voll besetzten Monheimer Stadthalle zeigte Castellaro eine schwierige Übung, die mit vier Scorepunkten belohnt wurde. Dennoch ging das erste Gerät mit 8:4 am Ende an den Meister der Nordstaffel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .