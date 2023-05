Turn-Küken des TSV Monheim trumpfen auf

Der Nachwuchs des TSV Monheim holt mehrere Podestplätze bei schwäbischen Meisterschaften.

Bei den schwäbischen Meisterschaften – dem ersten Wettkampf der Turn-Saison in Illertissen – brillierten die Nachwuchsathletinnen und -athleten des TSV Monheim in allen drei Altersklassen. Allen voran turnte Laura Brendle in der Altersklasse 8 einen starken Wettkampf und schlug die Vorjahressiegerin aus dem Ries trotz eines Absteigers am Balken. Ihr selbstbewusstes Auftreten an allen Geräten verzückte nicht nur die Zuschauenden, sondern auch anwesende externe Trainerinnen und Trainer. Im gleichen Wettkampf zeigte Emma Bauch Nerven und musste am Balken und Boden Abzüge in Kauf nehmen, die im Training ohne Zugzwang funktioniert hatten. Dennoch holte sich die Sulzdorferin wie im vergangenen Jahr die Bronzemedaille.

Medaillen für den TSV Monheim

Einen Abschluss ohne Happy End hatte Elena Wanner. Trotz schöner Vorträge am Sprung und Barren, jedoch mit kleinen Unsicherheiten am Boden blieb ihr am Ende der undankbare vierte Platz. Im Wettkampf der Altersklasse 9 holte Annie Stöckle eine weitere Medaille für die Monheimer. Hervorzuheben war hier die Selbstständigkeit der Nachwuchsturnerin. Ohne Unterstützung ihres Cheftrainers kämpfte sich die ehrgeizige Monheimerin durch den Schwierigkeitsparcours. Am Ende fehlten ihr nur wenige Zehntel zur Vizemeisterschaft. Am Ende präsentierte Annie dennoch stolz ihren Bronzepokal.

Eine kleine Überraschung schaffte die Monheimerin Leilani Gilbert, die ihre Übungen in einer erleichterten Wettkampfklasse präsentierte. Trotz zweier grober Schnitzer am Boden hielt sie die Konkurrenz auf Abstand und gewann. Mit den gezeigten Leistungen ihrer Schützlinge war das Trainerpaar Dörner am Ende mehr als zufrieden und freut sich auf die kommenden Herausforderungen.