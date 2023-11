Turnen hat in Monheim eine Zukunft

Der Nachwuchs des TSV beschert dem Verein zahlreiche Erfolge. Was zukünftige Wettbewerbe angeht, muss den Jurastädtern nicht Bange werden.

In den vergangenen Wochen war der TSV Monheim mit den Turnerinnen und Turnern bei verschiedenen Wettkämpfen vertreten. Während die Jugend Gold-, Silber- und Bronzemedaillen einsammelt, können die Regionalligaturner zusammen mit dem TV Fürth 1860 den Meistertitel feiern.

Laurena Langer bescherte dem TSV eine unerwartete Medaillie: Beim diesjährigen Bayerncup der Nachwuchsturnerinnen in Pfuhl gewann die Elfjährige nach einem fehlerfreien Wettkampf überraschend Silber. Den Grundstein legte die Wolferstädterin mit einer anspruchsvollen Barrenübung. Ihre Trainingskameradin Marie Dörner, die mit einer Top-Bodenperformance ins Wettkampfgeschehen einstieg und bedauerlicherweise mit einer Fehlermisere am Balken den Wettkampf beendete, musste sich mit Platz sechs begnügen.

Der TSV Nachwuchs turnt sich Schritt für Schritt zum zukünftigen Bundesligateam. Foto: Mario Reichert

Endlich und Gross gewinnen Gold bei den Mannschaftsmeisterschaften

Im zweiten Durchgang der Bayerischen Mannschaftsmeisterschaften konnten David Endlich und Adrian Gross aus dem Turnzentrum des TSV Monheim noch etwas draufpacken und gewannen Gold mit dem Team in der AK 11/12, Fynn Grof erturnte die Silbermedaille. Großartige Erfolge gab es auch bei den Bayerischen Mannschaftsmeisterschaften im ersten Durchgang in Nördlingen: Silber erturnte Philipp Dörner in der AK 9/10, Bronze gab es für Noa Peker, Mathias Zeilbeck, Johann Schafenberg und Jefferson Hanschke in der AK 8.

In einem spannenden Wettkampf und einer starken Teamleistung schafften die Mädels der Altersklasse 8 die Titelverteidigung auf Landesebene. Ohne Streichwertung war diese Aufgabe nicht einfach, aber die drei Kaderturnerinnen Emma Bauch, Elena Wanner und Laura Brendle aus Monheim ließen sich davon nicht beeindrucken und vollbrachten das Kunststück nach 2022 erneut.

Laurena Langer und Marie Dörner vertreten den TSV Monheim seit einiger Zeit an der Spitze in Turnen weiblich. Foto: Mike Dörner

TSV Monheim turnt in der Bayernliga zusammen mit dem TV Fürth 1860

Die Monheimer Jungs konnten dieses Jahr auch schon in der Bayerischen Landesliga 1 bei den Mannschaftswettkämpfen Erfahrungen mit den ersten Einsätzen sammeln. In dieser Liga turnen sechs Mannschaften mit jeweils vier Turnern pro Gerät gegeneinander. David Endlich, Raphael Pfister, Fynn Grof, Georg Kirner, Felix Rösch und Diego LoGuasto turnten hier für den TV Fürth 1860 II und zeigten vor allem beim letzten der vier Durchgänge, was sie unter Trainer Roland Grimm gelernt haben. Am Ende reichte es trotz Punktegleichheit nicht für den dritten Platz. Als Aufsteiger mit dem Ziel „Klassenerhalt“ ist jeder im Team mehr als zufrieden mit den gezeigten Leistungen.

Die erste Mannschaft des TV Fürth 1860 bestand aus Kai Meister, Julian Graf, Julius Mayser, Hendrik Zimmermann, Marco Goebel, Jacob Schmidt, Moritz Hilpert und den beiden Monheimern Kevin Reile und Simon Meyer. Dieses Team kennt sich bereits sehr gut aus gemeinsamen Zeiten in der 2. und 3. Bundesliga mit dem TSV Monheim. Ein Altersdurchschnitt von knapp 30 Jahren zeigt, dass dieses Team sehr erfahren im Turnsport ist. Mit hochwertigen und weitestgehend fehlerfreien Übungen setzten sich die Fürther in allen vier Durchgängen an die Tabellenspitze. Der Meistertitel in der Bayerischen Regionalliga war der verdiente Lohn für die konstanten Leistungen.