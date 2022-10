Vorsicht vor den Pferd-Spezialisten

Die Turner des TSV Monheim peilen Sieg in Ludwigsburg an. Doch der Gegner ist stark - und er hat einen begabten Italiener in den eigenen Reihen.

Nach der bitteren Derbyniederlage am vergangenen Wettkampftag in der 2. Bundesliga Süd gegen den langjährigen Rivalen KTV Ries geht es für die Kunstturner des TSV Monheim jetzt nach Baden-Württemberg. Dort wartet der Aufsteiger MTV Ludwigsburg mit breiter Brust auf den Tabellennachbarn aus Monheim. Die Ludwigsburger konnten bereits zwei von drei Wettkämpfen knapp gewinnen und möchten auch gegen das nächste Team aus Bayern ihren Siegeswillen zeigen. Das letzte und bisher einzige Aufeinandertreffen der beiden Vereine war 2018 in der 3. Bundesliga Süd mit dem TSV Monheim II. In einem heiß umkämpften Wettkampf konnte sich die zweite Mannschaft aus Monheim äußerst knapp mit 32:33 durchsetzen.

Sascha Wilhelm knackt die 200er-Marke an Scorepunkten

Aktuell stehen die Monheimer mit Platz fünf direkt hinter dem Aufsteiger aus dem Regierungsbezirk Stuttgart. Ein Sieg wäre aus Monheimer Sicht sehr wichtig, um den Anschluss an die oberen Plätze nicht zu verlieren und zugleich nicht nach unten abzurutschen. Es wird ein richtungsweisender Wettkampftag für den TSV. Dabei gilt es von Anfang an die Punkte mitzunehmen und sich durch die Pferdspezialisten aus Ludwigsburg nicht zu stark bedrängen zu lassen. Auch wenn die Monheimer Lieblingsgeräte erst in der zweiten Hälfte des Wettkampfes (Sprung, Barren, Reck) an der Reihe sind, können sie sich nicht nur auf ihre Stärke hierbei verlassen.

Beim letzten Wettkampf der Ludwigsburger zeigte der italienische Top-Athlet Edoardo De Rosa, wie wichtig er mit seinen hohen Schwierigkeitsnoten für sein Team ist. Für die Monheimer geht allen voran Sascha Wilhelm wieder an die Geräte und ruft seine gute Form Woche für Woche ab. Er überschritt vergangenen Samstag mit seinen erst 21 Jahren die 200er-Marke der Scorepunkte in der 2. und 3. Bundesliga. (AZ)

