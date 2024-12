Zwei Monheimer Turner vertreten Bayerns Farben auf deutscher Ebene

Die Monheimer Nachwuchsturner David Endlich (zwölf Jahre) und Philipp Dörner (zehn Jahre) haben sich beim Deutschlandpokal der Landesturnverbände in Schwäbisch Gmünd mit der deutschen Turnelite gemessen. Um zum auserwählten Kreis zu gehören, mussten sie sich beide in vorangegangenen Wettkämpfen und Kaderlehrgängen mit entsprechender Leistung qualifizieren. Dies war kein leichtes Unterfangen, denn nur die besten vier Turner jeder Altersklasse wurden vom Lenkungsstab des Bayerischen Turnverbandes nominiert.

Die ungewohnte, nervenaufreibende Atmosphäre und tolle Wettkampfbühne, in einem Wettbewerb gespickt mit den besten Leistungsturnern aus den Landes- und Bundesstützpunkten, war der absolute Höhepunkt der Saison. Die altersspezifischen Vorgaben des Deutschen Turnerbundes meisterten beide im Wettkampf mit großartigen Leistungen. David Endlich steuerte am Sprung, Barren und Reck wertvolle Punkte für die Teamwertung in der Altersklasse 11/12 bei. Obwohl nicht alles perfekt lief, war er dennoch stolz, ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Das Team kämpfte hervorragend bis zum Schluss, konnte aber nicht ganz mit der Konkurrenz mithalten. Am Ende sprang ein achter Platz heraus, der jedoch der guten Stimmung keinen Abbruch tat.

Turnen: Philipp Dörner vom TSV Monheim gehört zu Deutschlands Besten

Erfolgreicher lief es für Kaderturner Philipp Dörner, der mit seinem Team in der Altersklasse 9/10 als Geheimfavorit auf einen Treppchenplatz gehandelt wurde. Das schlagkräftige Quartett mit drei weiteren Turnern aus dem Münchner Raum lieferte sich bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem schwäbischen Turnerbund. Mit hochkarätigen Übungen glänzte Dörner besonders an Pferd (Platz fünf) und Reck (Platz sechs) und zählte damit zu den Besten Deutschlands. Allerdings passierten dem sonst so nervenstarken Turner ungewohnte Fehler am Boden und am Barren, die eine noch bessere Gesamteinzelplatzierung (16. Platz) eingebracht hätten.

Icon Vergrößern David Endlich sammelte wichtige Erfahrung im Bayerischen Landeskader. Foto: Werner Klöpper Icon Schließen Schließen David Endlich sammelte wichtige Erfahrung im Bayerischen Landeskader. Foto: Werner Klöpper

Am Ende gab die geschlossene Teamleistung den Ausschlag, die ersehnte Bronzemedaille für Bayern zu gewinnen, hinter dem hessischen Turnverband und dem Badischen Turnerbund. Die atemberaubende Wettkampfatmosphäre wird beiden Turnern noch lange in Erinnerung bleiben und sie sicherlich motivieren, nächstes Jahr wieder beim turnerischen Höhepunkt des deutschen Nachwuchses dabei zu sein. (AZ)