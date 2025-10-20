Überraschender Trainerwechsel bei der SG Feldheim/Genderkingen

Bei der SG Feldheim/Genderkingen gibt es zu einem frühen Zeitpunkt der Fußball-Saison einen überraschenden Trainerwechsel. Markus Schiele scheidet aus - Philipp Stephan und Felix Zastrow übernehmen.

Die SG Feldheim/Genderkingen und Markus Schiele haben mit sofortiger Wirkung ihre Zusammenarbeit einvernehmlich beendet. „Markus hat seit 2024 gute Arbeit im Verein geleistet, sowohl sportlich als auch neben dem Platz. Dennoch wollten wir der Mannschaft ab dem Sommer 2026 einen neuen Impuls geben und mit einem neuen Trainer in die nächste Saison gehen. Diese Entscheidung haben wir Markus mitgeteilt“, so die sportlichen Leiter Jonas Landes, Alexander Häußler und Sebastian Koch in einer gemeinsamen Erklärung.

Sofortiger Wechsel statt im nächsten Sommer

„Nach einigen Überlegungen ist Markus einen Tag nach dieser persönlichen Mitteilung auf uns zugekommen und hat darum gebeten die Zusammenarbeit lieber mit sofortiger Wirkung zu beenden. Seinem Wunsch haben wir nach einem vertrauensvollen Gespräch entsprochen. Wir danken Markus für seinen Einsatz und wünschen ihm nur das Allerbeste.“

Die Spielgemeinschaft hat auf den Abgang von Markus Schiele dann schnell reagiert und der Mannschaft bereits wenige Tage später das neue Trainerteam für die beiden Herrenmannschaften vorgestellt.

Philipp Stephan und Felix Zastrow übernehmen die SG Feldheim/Genderkingen

Dabei handelt es sich um bekannte Gesichter. Ab sofort werden Philipp Stephan und Felix Zastrow gemeinsam die Spielgemeinschaft leiten. Stephan war seit Anfang des Jahres Trainer der zweiten Mannschaft und Co-Trainer der Ersten. Zastrow hat in den vergangenen beiden Spielzeiten beim FC Marxheim/Gansheim gute Arbeit als Co-Trainer geleistet. „Phil und Felix sind als Spieler schon immer vorangegangen, sind taktisch absolute Fachmänner und haben Erfahrungen als Trainer. Es war also eine naheliegende Lösung, sofort mit den beiden das Gespräch zu suchen. Umso schöner, dass die beiden sofort Gefallen an der Idee hatten“, so die sportliche Leitung der SG.

„Wir haben Bock, richtig Gas zu geben und sind uns auch bewusst, dass es eine besondere Konstellation ist, da wir mit den meisten Spielern bereits zusammengespielt haben. Wir sind überzeugt, dass viel Potenzial in der Mannschaft steckt, und freuen uns auf die Aufgabe“, so die neuen Trainer Stephan und Zastrow. Die beiden übernehmen die Mannschaft als aktuell Tabellenzehnter der Kreisklasse Neuburg. (AZ)