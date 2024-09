Wörnitzstein lässt sich von Kellerkind Günzburg den Schneid abkaufen

Damit war nicht wirklich zu rechnen: Zum 9. Spieltag empfing der SV Wörnitzstein-Berg im heimischen Stauferpark das Schlusslicht der Bezirksliga Nord, den FC Günzburg mit seinem Torjäger Maximilian Lamatsch. Besagter Kicker ist bekanntermaßen ein torgefährlicher Spieler, den die Gastgeber im gut besuchten Stauferpark nicht unter Kontrolle bekamen. Am Ende stand eine überraschende 1:3-Niederlage des Tabellenvierten.

Die Gastgeber wollten den FCG nicht unterschätzen und stellten dies zu Beginn der Partie eindrucksvoll unter Beweis, ließen sie den Gegner doch kaum am Spiel teilnehmen. Prompt hatte der Gastgeber zwei Abschlüsse zu verzeichnen. Besonders spektakulär hätte Spieler-Co-Trainer Michael Knötzinger beinahe getroffen, als er nach einem Ballgewinn den hochstehenden Gästetorwart per Distanzschuss vom Mittelkreis überwinden wollte. Aussichtsreiche Angriffe gelangen den Hausherren immer wieder über die linke Offensivseite, ohne jedoch eine Großchance herauszuspielen.

Wörnitzstein leistet sich groben Schnitzer, der zum 1:2 führt

Die linke Seite war auch Ausgangspunkt des Gegentors. Ein nach vorn gespielter Ball wurde vom Gegner abgefangen und von Lukas Hoffmann der Konter eingeleitet. Vor dem Sechzehner legte er rechts raus auf Nico Okel, der seine mitgelaufenen Mitspieler in der Mitte suchte. Stefan Bandlow ließ den Ball unerwartet zum freistehenden Lamatsch durch, der vor Müller einen Haken schlug und einen mustergültigen Konter nur noch ins leere Tor vollenden musste (22.).

Von den Hausherren war auch nach dem Rückstand mehr zu sehen. Beim Ausgleichstreffer half Günzburg dann aber ordentlich mit: ein Freistoß aus dem Halbfeld flog zuerst über Freund und Feind hinweg, ehe ein Günzburger unfreiwillig für Matthias Färber auflegte (35.) - 1:1. Der SVW versuchte jetzt weiter bestimmend aufzutreten, leistete sich aber einen groben Schnitzer. Von den Günzburgern etwas unter Druck gesetzt, spielte Drabek den Ball zurück auf Spielertrainer Bobinger. Maximilian Lamatsch erkannte, dass der Ball zu schwach gespielt war und gewann den Zweikampf gegen Bobinger. Danach hatte er einfaches Spiel, als er alleine auf Müller zulief, diesen umkurvte und ins leere Tor einschob (44.).

Bruch im dominanten Spiel des SV Wörnitzstein-Berg

Nach der Pause war ein Bruch im Spiel der Gastgeber zu erkennen. Die Dominanz aus Halbzeit eins war nicht mehr vorhanden und Günzburg verteidigte die wenigen gefährlichen Aktionen nicht immer souverän, aber wirksam. Nach vorn kam von den Gästen in dieser Phase nichts. Die gefährlichsten Aktionen entstanden nach ruhenden Bällen und anschließendem Gestocher im Sechzehner – auch weil der SVW die letzte Genauigkeit beim letzten Pass missen ließ. In der 73. Spielminute – der SVW war zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl wegen einer 10-Minuten-Strafe gegen Spielertrainer Knötzinger – wurde Philipp Fuchs im Mittelfeld nicht energisch gestört und konnte den einlaufenden Lamatsch durch die Schnittstelle bedienen. Allein vor Müller behielt er die Nerven und verwandelte zum 1:3. Ein Aufbäumen des SVW in den Schlussminuten blieb aus. Kaltschnäuzige Günzburger nahmen damit drei Punkte mit in die Heimat. Zuschauer: 120. (svw)

SV Wörnitzstein-Berg: Müller, Hoser (61. Musaeus), Bobinger (60. Veh), Drabek, Bschor, Schmidbaur, Knötzinger, Miehlich (75. Dietrich), Färber, Zausinger, Kurtishaj (46. Morasch)