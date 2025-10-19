Überzeugender 60:22-Sieg für den TSV Monheim

Der TSV Monheim hat die Pflichtaufgabe souverän erfüllt. Gegen die bis dato punktlose TG Saar II setzten sich die Jurastädter überdeutlich mit 60:22 durch und mussten nur einen einzigen Gerätepunkt abgeben. Sie belegen nun mit sieben Punkten Platz drei der Tabelle hinter dem KTV Koblenz und dem GymTeam Metropole Ruhr.

Der Start am Boden verlief erwartungsgemäß. Die vier Monheimer Sascha Wilhelm, Volodymyr Yeromichev, Anton Bulka und Steven Matteo zeigten solide Leistungen und erarbeiteten sich schon dort einen komfortablen 13:3-Vorsprung. Am Pauschenpferd folgten weitere akzeptable Vorstellungen und die TSV-Turner bauten ihre Führung auf 22:7 aus. An den Ringen passierte allerdings ein Fehler zu viel, und die Jurastädter mussten sich zum ersten und einzigen Mal an diesem Abend die Gerätepunkte mit Gästen aus dem Saarland teilen. Nur Julius Hartrich (3 Punkte) und Anton Bulka (4) hatten punkten können. Damit stand zur Pause ein 29:14 aus Monheimer Sicht an der Anzeigetafel.

Steven Matteo zeigt beeindruckende Reckübung

Mit deutlich höherwertigen Sprüngen und einem 16:0-Gerätesieg setzte sich der TSV Monheim endgültig ab. Wilhelm, Matteo, Julius Mayser und Manuel Neumeier hatten ihre Sprünge souverän auf die Matte gebracht. Mit dem entspannten Vorsprung ging es zum Barren, an dem die Gegner aus dem Saarland teilweise etwas entgegenzusetzen hatten, aber es für die Jurastädter mit 6:3 dennoch reichte. Yeromichev und Bulka punkteten hier für die Hausherren.

Am Abschlussgerät, dem Reck lagen die Saarländer nach drei Turnern gar mit 5:4 vorne, doch dann kam Steven Matteo. Den Schlusspunkt setzte der italienische Gastturner mit einer beeindruckenden Übung, die fünf Punkte erzielte und auch am Reck den Gerätesieg für den TSV sicherte. Matteo krönte sich damit zum Topscorer des Wettkampfes. Schlussendlich hieß es 60:22 für den TSV, der damit auf den dritten Tabellenplatz der 2. Bundesliga Nord kletterte.

Turner des TSV Monheim testen neue Übungen unter Wettkampfbedingungen

Die Monheimer Verantwortlichen bedankten sich beim Gegner für den stets faireren und freundschaftlichen Wettkampf - auch während des kleinen Fußballmatches am Abend. Der Wettkampf wurde aufseiten der Jurastädter genutzt, um einige neue Teile unter Wettkampfbedingungen zu testen. Diese gilt es nun zu verbessern und zu festigen, um am 25. Oktober gegen die TSG Grünstadt bestehen zu können. Dieses Duell stellt für den TSV Monheim den letzten Auswärtswettkampf der Saison dar. Um diesen erfolgreich gestalten zu können, muss die Fehlerquote aus dem Duell gegen die TG-Saar ll zwingend reduziert werden. (AZ)