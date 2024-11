Hochspannendes Kopf-an-Kopf-Rennen in der 2. Bundesliga Süd

Die erste Luftgewehr-Mannschaft von Gemütlichkeit Mertingen durfte zur Mitte der laufenden Saison in der 2. Bundesliga Süd zum Gastgeber nach Bad Endorf nahe dem Chiemsee anreisen. Zu diesem Termin kam das „kurze“ Wochenende zum Tragen, das heißt, es wurde jeweils nur ein Wettkampf pro Mannschaft ausgetragen und nicht zwei, wie normalerweise.

Gegner Mertingens war der gastgebende Verein, die SG Endorf. Das Training unter der Leitung des Techniktrainers Axel Tragesser am Vortag des Wettkampfes war zeitintensiv, lief aber hervorragend. Mit der Gewissheit, sich technisch und mental gut vorbereitet zu haben, standen die Mertinger an der Feuerlinie, brennend auf das kommende Duell gegen Endorf. Die antretenden fünf Schützen aus dem Mertinger Team wurden aufgrund der vorangegangenen Trainingsleistungen am Vortag benannt, damit sie sich voll auf den Wettkampf einstellen konnten.

Die Position eins war ein rein österreichisches Duell: für Mertingen stand Marlene Pribitzer an der Feuerlinie. Sie bekam es zu tun mit ihrem Landsmann Dominic Einwaller. Lag Pribitzer bis zum 20. Schuss noch leicht hinter ihrem Kontrahenten, so konnte sie in der dritten Serie des Wettkampfes diesen zu ihren Gunsten drehen und die Führung bis zum Ende beibehalten. Mit sehr starken 399:396 Ringen gewann Pribitzer das Duell in der Spitzenpaarung.

Duell wird auf Position fünf entschieden

Die Paarung auf der Position zwei hatte es ebenfalls in sich. Für Mertingen schoss Katharina Hafner. Ihre Gegnerin Ida Webersberger hielt bis zur dritten Einzelserie voll dagegen. Erst in der vierten und somit letzten Serie gelang es Hafner, mit perfekten 100 Ringen (Webersberger nur 96) den Sack zuzumachen. Mit ebenfalls sehr starken 397:391 Ringen konnte Hafner den wichtigen zweiten Einzelpunkt für Mertingen holen. In der Dreier-Paarung stand für Mertingen Claudia Herr am Stand. Sie bekam es zu tun mit dem Endorfer Routinier Florian Fischer. In einem spannenden Wettkampf musste sich Herr ihrem Kontrahenten mit nur einem Ring Unterschied 393:394 beugen.

Die Paarung vier Verena Schröttle gegen Regina Westner musste ebenso verloren gegeben werden. Lag Schröttle bis zum 30. Schuss noch in Führung, musste sie diesen in der vierten Serie mit einem Endstand von 389:391 Ringen einbüßen. So musste die Position fünf die Entscheidung bringen. Lange Zeit war der Wettkampf zwischen Mertingens Sarah Hasenhündl und Florian Retzer ausgeglichen. Hasenhündl musste ihre ganze Erfahrung und ihr ganzes Können in den Wettkampf legen, um diesen zu gewinnen. Letztendlich stand ein Ring mehr (389:388) auf dem Zähler der Mertinger. Somit wurde dieser Wettkampf hauchdünn gewonnen. Die Mertinger stehen nach diesem Wettkampftag ungeschlagen weiterhin zusammen mit dem Bund München Mannschafts-Punktgleich an Platz eins der Tabelle der 2. Bundesliga Süd.

Der kommende Wettkampftag findet in München am 8. Dezember statt. Hier treffen unter anderem die beiden Spitzenreiter aufeinander. (AZ)