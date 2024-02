Donauwörther Volleyballerinnen schlagen Friedberg

In der Bezirksliga hat der VSC Donauwörth gegen den TSV Friedberg gewonnen - obwohl das Team den ersten Satz abgeben musste.

Gleich beide Damenmannschaften des VSC Donauwörth waren am vergangenen Wochenende erfolgreich. Wie die erste Mannschaft einen Rückstand aufholte.

Damen, Bezirksliga VSC Donauwörth -TSV Friedberg 3:1 (23:25, 25:16, 25:18, 28:26), VSC Donauwörth – FC Ebenhofen 3:1 (25:16, 25:20, 22:25, 25:22).

Am vergangenen Samstag hat die erste Damenmannschaft des VSC Donauwörth vor heimischem Publikum in der Donauwörther Gymnasiumhalle die Ligakontrahenten aus Friedberg und Ebenhofen empfangen. Verletzungsbedingt musste die Mannschaft auf Stammspielerin Marta Kacprzak verzichten, wurden jedoch von den Spielerinnen Stella Kiderle und Ella Schreitmüller aus der dritten Damenmannschaft unterstützt.

Von Anfang an konzentriert starteten die jungen Damen in den ersten Satz gegen den TSV Friedberg, mussten diesen jedoch aufgrund von zahlreichen Aufschlagfehlern an die Gegner abgeben.

Hoch motiviert gingen sie in den nächsten Satz und gewannen diesen deutlich durch eine stabile Annahme und druckvolle Angriffe über die beiden Außenangreiferinnen Katharina Schrott und Helena Schreitmüller. Im dritten und vierten Satz hielten die Donauwörtherinnen ihre Leistung konstant durch und fuhren, durch hervorragende Abwehraktionen der neu eingesetzten Libera Jule Schreiber, den ersten Sieg des Tages ein.

Donauwörther Volleyballerinnen gewinnen gegen Friedberg und Ebenhofen

Im zweiten Match spielten die VSClerinnen von Beginn an fokussiert und zeigten vorwiegend durch ihr souveränes Block- und Angriffsspiel der Mittelblockerinnen Pia Straub und Ella Schreitmüller der Mannschaft des FC Ebenhofen ihr Können. Im nächsten Satz legten die jungen Spielerinnen durch platzierte Angriffe von Sabrina Schwarz noch eine Schippe drauf, mussten jedoch den dritten Satz aufgrund von vielen Eigenfehlern an die Gegner abgeben.

Im vierten Satz setzte Zuspielerin Pauline Regler ihre Angreifer ein letztes Mal gekonnt in Szene und so holten die Donauwörtherinnen sich auch den zweiten Sieg nach Hause. Nach diesen beiden Spielen zeigte sich Trainer Jürgen Faber beeindruckt: „Nachdem wir beide Hinspiele verloren hatten, ist das eine äußerst starke Leistung, heute zwei Siege einzufahren. Wir können echt stolz sein, so einen erfolgreichen letzten Heimspieltag hingelegt zu haben.“

VSC Donauwörth: Kiderle, Regler, Schreiber, Schreitmüller E., Schreitmüller H., Schrott, Schwarz und Straub

Damen, Bezirksklasse Nord VSC Donauwörth II – SG FC Affing / TSV Hollenbach 3:1 (25:18, 22:25, 25:20, 25:17) VSC Donauwörth II – SC Tapfheim 3:1 (17:25, 25:19, 25:17, 25:21).

Auch die zweite Damenmannschaft der VSC war am Wochenende im Einsatz und reiste zu den Unger Volleys nach Tapfheim. Dort erwarteten den VSC nicht nur die erstplatzierten Hausherrinnen, sondern auch die Spielgemeinschaft Affing/Hollenbach. Die anfänglichen Ungenauigkeiten bekamen die Unger Volleys schnell in den Griff und gewannen mit einem klaren 3:1 gegen die Spielgemeinschaft Affing/Hollenbach. Gegen den Tabellenersten aus Tapfheim zeigten die Donauwörtherinnen ein variantenreiches und routiniertes Spiel und konnten so auch hier drei Punkte mit nach Hause nehmen. (AZ)

VSC Donauwörth: S. Bayer, A. Elter, V. Köhnlein, S. Luger, N. Pickhard, C. Röthinger, S. Schreiber, S. Schulz