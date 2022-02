Licht und Schatten bei den VSC-Damen

Nach der verlängerten Pause kassieren die Donauwörtherinnen zwei Niederlagen.

Für das erste Damen-Team des VSC Donauwörth ist nun auch die Volleyball-Punktrunde nach der verlängerten Weihnachtspause losgegangen. Aufgrund von vielen coronabedingten Absagen und Verschiebungen hat die aktuelle Staffelleiterin der Bezirksliga Schwaben, die Donauwörtherin Natalie Mayer, in dieser Saison wahrlich keinen leichten Job.

(25:19, 24:26, 25:16, 25:19). Nach mehreren knackigen Trainingseinheiten fuhr der VSC höchstmotiviert nach Friedberg. Die krankheitsbedingt zu Hause gebliebene Trainerin Natalie Münsinger gab ihren Schützlingen per Telefon den Leitspruch „Es ist alles drin“ mit auf den Weg. Gegen die Heimmannschaft ergab sich ein reger Schlagabtausch zwischen zwei stark agierenden Teams. Die Donauwörther Angriffsformation wurde von Zuspielerin Steffi Luger sehr variabel bedient und konnte in vielen Aktionen glänzen. Obwohl die VSC-Damen oft ihr Können unter Beweis stellten, gingen die drei Punkte am Ende an die Friedbergerinnen.

(25:16, 19:25, 25:16, 25:12). Gegen das zweite Team begannen die Donauwörtherinnen etwas wackelig. Nach Rückstand im zweiten Satz nahm Coach Claudia Röthinger eine Auszeit. Sie schwor das Team auf ein neues Selbstbewusstsein ein und motivierte stark. Beflügelt holte die Mannschaft auf und sicherte sich den Satz. Steffi Stöckle setzte auf der Diagonalposition mit einer soliden Leistung Akzente. Warum das Spiel danach wieder kippte, ist schwer zu erklären. Das Trainerinnengespann ist jedoch zuversichtlich, dass das neu formierte Team nach einer gewissen Einspielzeit auch Punkte sammeln wird. Das Potenzial dazu sei absolut vorhanden.

Wegen der Corona-Pandemie hat der Verband entschieden, dass in dieser Saison niemand absteigt. Der Klassenerhalt ist für die erste Damenmannschaft der VSC-Unger-Volleys somit gesichert. (eibl)

Donauwörth Elter, Faber, Luger, Schreiber, Schrot, Stöckle, Straub und Stoll.