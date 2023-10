Volleyballer des VSC Donauwörth starten erfolgreich in die Saison

Die Donauwörther Volleyballer holen zuhause am ersten Spieltag der Saison zwei Siege. Die dritte Damenmannschaft muss sich in Nördlingen geschlagen geben.

Die erste Herrenmannschaft des VSC Donauwörth empfing am vergangenen Samstag zu ihrem ersten Spieltag vor heimischer Kulisse die Gäste aus Mering und Mauerstetten. Durch das Etablieren weiterer junger Spieler in den Kader, sowie durch eine konzentrierte Vorbereitungsphase, konnten die VSC-Herren sich ideal auf die ersten Herausforderungen vorbereiten.

Männer, Bezirksliga VSC Donauwörth – TV Mering 3:2 (21:25, 25:23, 22:25, 25:21, 15:13); VSC Donauwörth – SV Mauerstetten 3:1 (28:26, 25:19, 14:25, 25:22)

Als Erstes ging es gegen die Mannschaft aus Mering, die nicht nur ihre beiden ersten Spiele bereits mit 3:0 gewonnen hatte, sondern der auch ein Durchmarsch von der Kreisliga in die Bezirksliga gelang. Die Donauwörther ließen sich dennoch nicht einschüchtern und spielten von Beginn an stark auf. Rasch gingen die Heimherren durch ihr souveränes Spiel in Führung. Doch die Meringer fingen sich zum Satzende und überrollten die Donauwörther, sodass der erste Satz doch noch verloren ging. Im zweiten Satz konnten die Unger Volleys vor allem im Angriff und im Positionsspiel noch eine Schippe drauflegen und diesen für sich entscheiden. Nachdem der dritte Satz erneut an die Gäste abgegeben wurde, erkämpften die Donauwörther das 2:2 im vierten Satz. Kaltschnäuzig und abgebrüht spielten die Unger Volleys im fünften Satz, sodass sie letztlich ihre Leistung mit einem Sieg belohnten.

VSC Donauwörth: Herrenmannschaft setzt sich in Bezirksliga durch

Im zweiten Spiel ging es gegen ein routiniertes Team aus Mauerstetten. Die ersten zwei Sätze waren geprägt durch Inkonstanz der Donauwörther. So waren Punkteserien immer gefolgt von Schwächephasen. Nachdem der dritte Satz klanglos abgegeben wurde, funktionierte im vierten Satz des Spiels wieder mehr für die Heimherren. Zuspieler Rohrer konnte durch gute Annahmen neben seinen Außenangreifern Eibl, Haindl und Gansmeier-Döbler auch immer mehr die Mittelblocker sowie die Diagonalposition um Gnad in das Spiel einbinden und so seine Außenleute entlasten. Auch die Nachwuchsspieler Heiß und Zobel konnten durch starke Zuspiele und Angriffe für Furore sorgen, sodass letztlich ein 3:1 für den VSC Donauwörth zu Buche stand.

Spielführer Eibl zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Wir haben heute zwei herausragende Spiele gespielt, den Zuschauern eine heiße Show geliefert und vor allem mit Biss und Siegeswillen gewonnen. So macht es Spaß!“

VSC Donauwörth: Eibl, Gnad, Gansmeier-Döbler, Haindl, Haland, Heiß, Rohr, Rohrer, Schmid, Zobel

Volleyball: Die VSC-Damen müssen sich in Nördlingen geschlagen geben

Frauen, Kreisliga Nord VSC Donauwörth III – TSV Nördlingen 1:3 (25:21,20:25,18:25,17:25); VSC Donauwörth III – TSV Aichach 1:3 (20:25,23:25,25:21,16:25)

Die Damen starteten zunächst hoch konzentriert und mit voller Motivation in den ersten Satz und konnten den Satz für sich entscheiden. In den nächsten Sätzen konnten die Gastgeberinnen ihre Fehlerquote deutlich verringern und so fehlte den Damen aus Donauwörth die letzte Konsequenz bei den Angriffen, sodass das Spiel mit 1:3 an die Gastgeberinnen aus Nördlingen verloren ging.

Trotz des verlorenen Spiels ging es hochmotiviert in Spiel Nummer zwei. Auch dieses Mal konnten die VSC-Damen sich nicht konsequent durchsetzen. So gingen die ersten zwei Sätze an die Mannschaft aus Aichach. Den dritten Satz konnten die Donauwörtherinnen für sich entscheiden. Anschließend fehlten die nötige Ausdauer und der Wille in den Angriffen und so musste auch dieses Spiel mit 1:3 verloren gegeben werden. (AZ)

VSC Donauwörth: Moreau, Faber, Handke, Henke, Hörmann, Johnson, Kiderle, Kraut, Kurosz, Reißner