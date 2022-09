VSC Donauwörth geht neu aufgestellt in die Saison

Personell hat sich bei den Volleyballteams des VSC Donauwörth viel getan. Was sie sich vorgenommen haben.

Mit einem vollgepackten Spielplan startet am Samstag die neue Saison für die Volleyballer des VSC Donauwörth. „Dank unserer zahlreichen Trainer und ehrenamtlichen Unterstützer konnten wir dieses Jahr fünf Erwachsenenmannschaften, 15 Jugend-Teams und zwei Mixed-Mannschaften für den Ligabetrieb melden. Ich wünsche allen Spielern und Betreuern eine erfolgreiche Saison“, erklärt Abteilungsleiter Uli Eibl die Saison für eröffnet. Rund 270 Mitglieder des Vereins fiebern nun auf die kommende Spielzeit hin.

Die erste Damenmannschaft des VSC Donauwörth setzt sich aus erfahrenen Stammspielerinnen und jungen, talentierten Nachwuchskräften aus der eigenen Jugend zusammen. „Ich sehe sehr großes Potenzial in der Mannschaft und bin mir sicher, dass wir eine gute Saison absolvieren werden“, meint der erfahrene Trainer Jürgen Faber, welcher die junge Damenmannschaft zur neuen Saison übernimmt.

Damen II gehen als Aufsteiger in der Bezirksklasse an den Start

Als Vizemeister der Kreisliga ist die zweite Damenmannschaft nachträglich in die Bezirksklasse aufgestiegen. Nach einer sehr kurzen Vorbereitungszeit muss sich das Team erst finden. Ziel ist der Verbleib in der Klasse. Nachdem einige Spielerinnen der vergangenen Spielzeit nun für die erste Damenmannschaft auflaufen, könnte sich dieses Ziel zur Mammutaufgabe entwickeln. Trotz des verletzungsbedingten Ausfalls einiger Spielerinnen des Vereins entstand eine neu besetzte dritte Damenmannschaft aus „alten Hasen“ und erfahrenen Spielerinnen. Einige erfahrene Volleyballerinnen kehrten hierzu von den Hobby-Mannschaften zum Ligabetrieb zurück. „Wir kennen uns alle schon ewig und haben irgendwann auch schon mal zusammen auf dem Feld gestanden. Wir gehen mit Spielwitz in die neue Saison und freuen uns auf die Spieltage in der Kreisliga“, so Kapitänin Susann Thren.

Die erste Herrenmannschaft des VSC Donauwörth will nach dem Erreichen eines soliden zweiten Platzes in der vergangenen Spielzeit diese Saison wieder in der Bezirksliga voll durchstarten. Nach guten Leistungen in der Vorsaison gilt es, die vorhandene Klasse auch auf dem Feld zu zeigen. Viel zu oft hatten die Unger Volleys in Matches, in denen sie spielerisch überlegen waren, Probleme, diese auch souverän zu gewinnen. Personell mussten die Herren I ein paar Abgänge verzeichnen. Hier haben nun junge Spieler aus der zweiten Mannschaft die Chance, sich zu beweisen. Trainer Richard Rohrer blickt zuversichtlich auf die kommende Spielzeit: „Es gilt nun, diese jungen Spieler in die Mannschaft zu integrieren und an das Spielniveau heranzuführen. Wir haben eine klasse Saisonvorbereitung hinter uns und werden wieder oben mitmischen, da bin ich mir sicher“. Die VSC-Herren starten ihre Saison am 8. Oktober mit einem Auswärtsspieltag in Nördlingen. Ebenfalls zu Gast ist der TV Dillingen. Am 29. Oktober empfangen die Herren I dann die Gäste aus Pfuhl und Nördlingen in der heimischen Halle des Gymnasiums Donauwörth.

Herren II des VSC Donauwörth wollen um den Aufstieg mitmischen

Mit einer jungen und hoch motivierten Truppe möchte die zweite Herrenmannschaft um Trainer Michael Schmid an ihren dritten Platz in der vergangenen Spielzeit anknüpfen und die Tabellenspitze in der Kreisliga Nord angreifen. Das Team musste personelle Abgänge hinnehmen, kann aber auf neue Spieler aus der eigenen Jugend setzen. Schmid lobt: „Die Jungs sind fleißig und entwickeln sich kontinuierlich weiter.“

Die weibliche Jugend wird in der kommenden Saison im Bereich U12/ U13/ U14 (Jahrgang 2010 und jünger) von den erfahrenen Trainerinnen Annette Regler und Alex Faber sowie Trainer Florin Simion betreut. Die neun Teams trainieren zusammen mit viel Spaß und Engagement und streben je Altersklasse die Teilnahme an der schwäbischen Meisterschaft an.

U18 ist "hoch motiviert"

Eine neu gebildete U18-Mannschaft um Trainerin Gloria Seibt spielt für den VSC in der Bezirksliga Nord. „Die Mädels sind hoch motiviert und freuen sich auf die Aufgaben in der kommenden Spielzeit“, lobt Seibt ihre Schützlinge. Die ältesten Juniorinnen der U20 treten diese Saison wieder in der Bezirksliga Nord an. Wie in den vergangenen Jahren ist die Qualifikation zur schwäbischen Meisterschaft geplant, bei der sie sich 2022 als beste nordbayerische Mannschaft präsentierten.

Nach einer erfolgreichen Saison der männlichen Jugend der Jahrgänge 2008 bis 2011 treten dieses Jahr sowohl zwei U15-Teams als auch jeweils eine U14- und U16-Mannschaft in der neuen Spielzeit an. Hier startet im Frühjahr die U14 mit einer Wildcard aufgrund der Vorsaison-Ergebnisse bereits ab der schwäbischen Meisterschaft. Kommenden Sonntag hat die U16 bereits ihren Saisonstart in Friedberg. Auch die zwei Mixed-Teams des VSC starten in die neue Spielzeit im Ligabetrieb. Die Spieltage sind noch nicht final terminiert und finden während der Trainingszeiten statt.