VSC Donauwörth glänzt - trotz Personalnot

Die Volleyballerinnen des VSC Donauwörth laufen personalgeschwächt mit Spielerinnen der dritten Mannschaft auf – und geben sich keine Blöße. Die Herren erzielen eine gemischte Bilanz.

Die erste Volleyball-Herrenmannschaft des VSC Donauwörth machte sich am vergangenen Spieltag auf den Weg nach Langweid, um ihre Siegessträhne in der Bezirksliga fortzuführen. Durch ein paar Ausfälle innerhalb der Mannschaft reisten die Donauwörther mit stark verjüngtem Kader an, wobei der Altersdurchschnitt gerade mal 20 Jahre betrug. Dennoch konnte das Team einen Sieg verbuchen. Noch besser lief es für die Damen.

Herren, Bezirksliga VSC Donauwörth – FC Langweid 3:2 (21:25, 25:20, 22:25, 25:23, 15:12), VSC Donauwörth – TV 1862 Dillingen 0:3 (14:25, 17:25, 17:25). In der ersten Runde ging es für die Donauwörther gegen das Heimteam aus Langweid. Da Stammzuspieler Richard Rohrer nicht mit angereist war, lief Zweitzuspieler Jonas Heiß auf. Dies machte sich im ersten Satz bemerkbar, da durch vermehrte Abstimmungsfehler der Gäste die Langweider gewannen.

In den zweiten Satz fanden die Donauwörther jedoch deutlich besser und konnten ihn durch starke Aufschläge und gute Angriffe für sich entscheiden. Die Unger Volleys konnten den Schwung aus dem zweiten Satz aber nicht mitnehmen und verloren knapp. Doch die junge Herrenmannschaft ließ nicht die Köpfe hängen: Durch ein gutes Block- und Abwehrspiel der Donauwörther sicherten diese sich den vierten Satz und glichen somit zum 2:2 aus. Es ging also in den Tiebreak, den die Donauwörther dank einer starken Teamleistung und vermehrter Aufschlagserien letztendlich verdient für sich entscheiden konnten.

Im zweiten Spiel ging es gegen den Zweitplatzierten aus Dillingen. Die Herren aus Donauwörth, die sichtbar von ihrem Spiel gegen Langweid erschöpft waren, nahmen den Kampf an, bekamen jedoch schnell im ersten Satz ihre Grenzen aufgezeigt. Die Dillinger, die immer wieder die Donauwörther Hauptangreifer durch starke Blocks oder gute Abwehraktionen abkochten, konnten die ersten beiden Sätze für sich entscheiden.

Gegen Mitte des dritten Satzes entschied sich Interimstrainer Jürgen Faber bei sechs Punkten Rückstand, den mitangereisten Jugendspielern Marius Habersatter und Malte Kittner eine Chance zu geben, und wechselte diese ein. Mit neuem Elan kamen die Donauwörther noch einmal an ihre Kontrahenten heran, jedoch konnten die Dillinger alle langen Rallyes für sich entscheiden und gewannen letztendlich auch den dritten Satz.

Der erfahrene Spieler Florian Gnad, welcher ebenso interimsweise die Trainerposition übernommen hat, zeigte sich nach den Spielen jedoch zufrieden: „Wir haben heute trotz junger Besetzung zwei geile Spiele gemacht. Die Stimmung war super und die Jungs haben gekämpft bis zum Ende. So macht es richtig Bock!“ Am kommenden Samstag bestreiten die ersten Herren um 14.30 Uhr ihre nächsten Spiele in der heimischen Gymnasiumhalle in Donauwörth. Auch wenn es gegen die Konkurrenz aus Großkötz und Bobingen keinesfalls einfach wird, möchten die Unger Volleys mit dem Rückhalt der Heimfans die nächsten Punkte einfahren.

VSC Donauwörth: Eibl, H. Faber, Gnad, Gansmeier-Döbler, Habersatter, Haindl, Heinrich, Heiß, Kittner, Rohr und Scheffler

Frauenteam gelangt konzentriert zum Doppel-Erfolg

Damen, Bezirksliga VSC Donauwörth II – TV Gundelfingen 3:0 (25:20, 25:22, 25:20), VSC Donauwörth II – TSV Rehling 3:0 (25:22, 25:8, 25:18). Zum dritten Spieltag der Saison reiste die zweite Damenmannschaft des VSC wegen Personalnot mit zwei ausgeliehenen Spielerinnen der Dritten nach Gundelfingen. Dort trafen sie auf den Mitaufsteiger, der am vergangenen Spieltag mit 3:1 besiegt worden war. Diesmal nahmen sich die VSC-Spielerinnen vor, keinen Satz abzugeben. Der erste Satz begann zäh, und erst zum Ende konnte sich der VSC absetzen und diesen mit 25:20 gewinnen. Im zweiten Satz liefen die Donauwörtherinnen zunächst einem Rückstand hinterher, konnten diesen aber durch Steigerung in Annahme und Angriff ausgleichen. Durch einige druckvolle Angriffe gewannen sie den Satz letztlich mit 25:22. Der dritte Durchgang lief von Anfang an besser und wurde mit harten Angriffen und konzentrierter Annahme und Abwehr ungefährdet mit 25:20 gewonnen.

Das zweite Spiel gegen Rehling begann wieder ausgeglichen. Die VSC-Damen mussten sich erst an die unkonventionelle Spielweise der Gegnerinnen gewöhnen. In der Auszeit appellierte Kapitänin Susi Thren: „Wir müssen Druck machen und unser Spiel durchziehen.“ Dies gelang in den beiden folgenden Sätzen, welche der VSC deutlich mit 25:8 und 25:18 gewann. Die beiden jungen Spielerinnen Chloé Moreau und Stella Kiderle fügten sich hervorragend in das Spiel mit ein. Verdient fuhren die Unger Volleys mit sechs Punkten im Gepäck nach Hause. (AZ)

VSC Donauwörth: Elter, A. Faber, L. Faber, Kiderle, Moreau, Pickhard, Röthinger, Schreiber und Thren