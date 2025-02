VSC Donauwörth II stürmt ungeschlagen zum Meistertitel

Für die Damen II der Volleyballabteilung des VSC Donauwörth ging es zu ihrem letzten Spieltag der Kreisklassen-Saison nach Nördlingen. Der Spieltag sollte ein absolut perfektes Ende für das Team bereithalten - den Titelgewinn.

Damen, Kreisklasse Nord TSV Nördlingen II - VSC Donauwörth II 0:3 (9:25; 9:25; 18:25); VSC Donauwörth II - TSV Meitingen 3:1 (16:25; 25:15; 25:23; 25:13). Im ersten Spiel verschafften sich die Donauwörtherinnen mit starken Aufschlägen und guten Kontern schnell einen Vorsprung und gewannen souverän den ersten Satz. Ohne die Konzentration zu verlieren, setzten sie sich auch im zweiten Satz mit starken Angriffen durch und entschieden ihn für sich. Hoch motiviert und mit dem klaren Ziel des Meistertitels vor Augen startete das Team in die dritte Runde, bei der die Gastgeberinnen zwar noch einmal alles gaben, aber letztendlich siegten die Gäste, die sich damit den Meistertitel in der Kreisklasse Nord sicherten.

Zum dritten Spiel des Tages traten die Damen II gegen den TSV Meitingen an. Die Meisterinnen verloren den ersten Satz an die Meitinger, weil die Konzentration sank und sich Fehler in der Annahme und Abwehr einschlichen. Kämpferischer starteten die Spielerinnen aus Donauwörth in den zweiten Satz, in dem sie sich durch Pritschen in die Ecken und starke Angriffe behaupten konnten. In der dritten Runde zeigte sich auch der TSV Meitingen kämpferisch und konnte mit den Donauwörthern mithalten, doch nach einem langen dritten Satz triumphierten die Damen II der Unger Volleys. Der vierte und letzte Satz ging mit einem klareren Sieg für die Donauwörther Mannschaft von Trainer Tobi Haindl aus. Somit behalten die Meisterinnen ihre weiße Weste und mussten die gesamte Saison kein Spiel verloren geben. (AZ)

VSC Donauwörth II: Chloé Moreau, Finnja Handke, Katharina Hörmann, Betül Özdemir, Pia van de Pas, Eva van de Pas, Franziska Künast, Lena Dirr, Ida Seiler, Gloria Gröger.