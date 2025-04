Dramatisches Finale: VSC Baskets Donauwörth holen den Bezirkspokal

Den VSC Baskets Donauwörth ist es schon wieder geglückt: Nach 2018 und 2019 konnten sie sich zum Bezirkspokalsieger 2025 in der eigenen Halle krönen. Dafür waren zwei hart umkämpfte Siege notwendig.

Zum Auftakt mussten die Bären gegen den Bezirksoberligameister TSV Sonthofen antreten. Die Allgäuer waren mit vollem Kader und einer Übernachtung auf den Spieltag angereist, um bestens vorbereitet zu sein. Ohne Jo Gölkel beim VSC ging die Favoriten-Rolle an die Gäste. Aber auch die Gastgeber waren extrem hungrig auf den Pokal und bestens vorbereitet. Nach kurzen Startschwierigkeiten waren die Bären voll in der Partie. In der Verteidigung sollten die körperlich starken Gäste durch eine Zonenverteidigung im Griff gehalten werden, aber auch die gefährlichen Distanzschützen durften nicht unterschätzt werden. Dieser Plan von Coach Holger Grabow ging voll auf: Über die gesamte Partie kam Sonthofen nie wirklich in Schwung. Offensiv lief es im ersten Viertel sogar noch besser. Gleich fünf Dreipunktwürfe fanden ihr Ziel, und nach zehn Minuten hatte der VSC bereits eine 30:16-Führung erspielt. Dieses Tempo konnten die Donauwörther nicht ganz auf den zweiten Abschnitt übertragen. Sonthofen konnte sich durch Dreier und zweite Chancen wieder herankämpfen. Die Gäste verkürzten den Vorsprung auf 44:36 zur Halbzeit.

Kapitän Nik Scheuerer motiviert sein Team - das zeigt Wirkung

„Männer wir spielen super Basketball, lasst uns noch mehr den Rebound kontrollieren und wir gewinnen dieses Spiel!“, motivierte Kapitän Nik Scheuerer in der Kabine. Dies zeigte Wirkung. Sonthofen hatte deutlich weniger zweite Chancen. Marco Stampfer, Benedikt Veh, Cono Cirone und Konstantin Krippner hielten die Zone dicht. Offensiv kamen die Bären vermehrt an die Freiwurflinie und bauten den Vorsprung wieder aus: Mit 60:49 ging es in das letzte Viertel. Dort ließen sie nichts mehr zu. Schon fünf Minuten vor Ende war die Partie beim Stand von 70:52 entschieden. Mit dem schlussendlichen 72:56-Sieg waren die Bären für das Finale am selben Abend qualifiziert. „Aus meiner Sicht war das die beste Leistung unserer Saison, sowohl defensiv als auch offensiv haben wir unseren besten Basketball gezeigt. Es war jedoch nur ein erster Schritt, wir müssen heute Abend nochmal dieselbe Leistung zeigen“, lobte Josh Korn, Topscorer der Partie.

Im zweiten Halbfinale traf der SSV Schrobenhausen auf den Bezirksligisten BG Leitershofen 4. Überraschenderweise verlor Schrobenhausen gegen eine gut eingespielte Mannschaft von Leitershofen mit 57:66. Somit stand die Abendpartie: Die Bären mussten gegen Leitershofen um den Pokal antreten.

Davor durften die Jungbären der U12 ihr letztes Saisonspiel absolvieren. Mit einer geschlossen Mannschaftsleistung konnten sie den TV Augsburg deutlich mit 93:41 schlagen. Somit schließen sie die Hauptrunde als Dritter ab.

VSC Baskets Donauwörth treffen im Finale auf Leitershofen

Um 18 Uhr war es dann soweit. Das Finale um den Bezirkspokal wurde vor einer großen Zuschauermenge ausgespielt. Diesmal waren die Bären die Favoriten und waren gleich zu Beginn sichtlich bedient. Leitershofen war von Beginn an hellwach und spielte den VSC fast nach Belieben aus. Eine frühe Auszeit des Heimteams bewirkte wenigstens, dass es in die Partie fand. Verdienterweise lagen die Baskets jedoch bereits nach zehn Minuten mit 18:28 zurück. Im zweiten Viertel entwickelte sich ein offenes Spiel und die Bären kämpften sich Punkt für Punkt heran. Angeführt wurden sie dabei von Merkle, Stampfer, Veh und Cirone. Zur Halbzeit war wieder alles offen und die Bären hatten nur noch einen Rückstand von drei Punkten (46:49). Widerstand gegen die Aufholjagd gab es nur vom Leitershofener Castek, der später auch zum Spieler des Turniers wurde. Ihn wollte man in den Griff bekommen.

Das dritte Viertel war geprägt von Läufen: Nach 26 Minuten konnte Donauwörth erstmals in Führung gehen (57:54), verlor diese aber gleich wieder (57:62). Erst gegen Ende konnten die Baskets eine stabile Führung erspielen (70:63). Für das letzte Viertel mussten beide Mannschaften letzte Kräfte nutzen. Dank Castek und seinen insgesamt neun Dreiern konnten sich die Hausherren nie entscheidend absetzen. Erst zwei Minuten vor dem Ende des 92:85-Sieges war klar: Der VSC ist Pokalsieger Schwaben!

Icon Vergrößern Die VSC Baskets Donauwörth haben zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre den Bezirkspokal im Basketball gewonnen. Foto: Mike Lippert Icon Schließen Schließen Die VSC Baskets Donauwörth haben zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre den Bezirkspokal im Basketball gewonnen. Foto: Mike Lippert

Coach Holger Grabow zeigt sich sehr zufrieden: „Für meine erste Saison bin ich sehr stolz auf meine Männer, wir sind als Team gewachsen und haben uns heute mit diesem Pokal gekrönt! Wir sind weiterhin voll fokussiert, dass wir weitere Erfolge feiern, aber jetzt haben wir uns eine kleine Pause verdient. Ebenso muss ich unsere Fans loben, die heute einen entscheidenden Anteil an unseren Siegen hatten.“ (AZ)