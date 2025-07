Schwimmer des VSC Donauwörth auf der großen Bühne

Einige Athletinnen und Athleten des VSC Donauwörth konnten jüngst wieder ihr Können unter Beweis stellen. Elena Hauser trat bei den Deutschen Meisterschaften im Schwimmerischen Mehrkampf in Dortmund an. Zwei Wochen später sprangen Dora Pajtas und Moritz Lang bei ihrer Freiwasser-Premiere erfolgreich für den VSC in den österreichischen Hechtsee.

Der Höhepunkt der Schwimmsaison für Elena Hauser vom VSC Donauwörth war die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften im Schwimm-Mehrkampf, welche für die Jahrgänge 2013 und 2014 in Dortmund stattfanden. Startberechtigt waren dort die jeweilige Top-80 der bisherigen Saison über 200 Meter Lagen in den Bestenlisten des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) je Jahrgang und Geschlecht. Zusammen mit den besten Schwimmerinnen Deutschlands ihres Alters durfte Elena ihre vielseitige schwimmerische Entwicklung auf allen vier Lagen (Schmetterling, Rücken, Brust und Kraul) unter Beweis stellen. Wermutstropfen für die Nachwuchsschwimmerin des VSC war eine beim Donauwörther Schwimmwettkampf erlittene Kopfverletzung. Nach positivem ärztlichem Check durfte Elena jedoch an den Start gehen und reiste mit großer Vorfreude auf die nationalen Meisterschaften ins Ruhrgebiet.

Elena Hauser vom VSC Donauwörth erzielt DM-Rang elf

Der dort zu absolvierende Schwimm-Mehrkampf besteht aus verschiedenen Teilstrecken. Für alle Teilnehmer sind 400 Meter Freistil, 25 Meter Delphin-Beinschläge in Bauch- und Rückenlage und 200 Meter Lagen Pflichtprogramm. Hinzu kommt je nach Präferenz noch die individuell frei wählbaren Mehrkampflage, in der dann jeweils 50 Meter Beinschlag und 100 sowie 200 Meter geschwommen werden. Die jeweils erzielten Zeiten werden in Punkte umgerechnet und zusammengezählt. Die Wertung zur Meisterschaft erfolgt je Mehrkampflage. Elena entschied sich für den Start in der Mehrkampflage Rücken.

Trotz der Nachwirkungen der Kopfverletzung erzielte Elena über 400 Meter Freistil eine solide Zeit und brachte sich mit 5:03,14 auf Platz 20 gesamt im vorderen Viertel in eine gute Ausgangsposition. Allerdings liefen die anschließenden 50 Meter Beine in Rückenlage nicht wie erwartet und die Aussichten auf einen erhofften Top-Ten-Platz erhielten einen Dämpfer. Mit soliden Zeiten für die Delphinkicks in Bauch- und Rückenlage konnte sich Elena wieder in eine aussichtsreiche Position in Richtung der besten Zehn schieben. In der individuellen Mehrkampflage Rücken überzeugte sie über 100 (01:13,96) und 200 Meter (02:40,20) mit schnellen Zeiten.

Mit der abschließenden 200-Meter-Lagenstrecke stand Elenas aktuelle Lieblingsstrecke auf dem Plan, was sie schließlich mit der insgesamt sechstschnellsten Zeit in 02:37,98 eindrucksvoll unter Beweis stellte. In der Endabrechnung bedeutete dies schließlich einen hervorragenden elften Platz im Mittelfeld der Rückenmehrkämpferinnen. Gegenüber einem 20. Platz im vergangenen Jahr bei der nationalen Meisterschaft zeigt dies die positive Entwicklung der Nachwuchsschwimmerin des VSC und ist Motivation für die Zukunft.

Freiwasser-Premiere für Dora Pajtas und Moritz Lang

Dora Pajtas (Jahrgang 2011) und Moritz Lang (2012) VSC Donauwörth fuhren direkt vom vorangegangenen Trainingslager im Erzgebirge nach Österreich zum ersten Durchgang des diesjährigen Bayerncups. Austragungsort war erstmalig der Hechtsee in Kufstein (Österreich), dessen nördlichste Spitze zu Deutschland gehört. Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit dem X-Treme Arena Alpen Open Water Cup ausgetragen. Neben Freizeitsportlern waren auch viele Vereinsschwimmer der Jugend- und Mastersklasse sowie Kaderathleten des BSV und DSV am Start. Die meisten Teilnehmer kamen aus Österreich und Deutschland, aber auch Starter aus der Ukraine, aus Argentinien, Spanien, England, Mexiko, Frankreich, der Türkei sowie aus Italien waren vertreten. Insgesamt sprangen 203 Teilnehmer in das mit 24 Grad relativ warme Wasser.

Icon Vergrößern Dora Pajtas und Moritz Lang vom VSC Donauwörth beim Freiwasser-Wettkampf am Hechtsee. Schwimmen Foto: Stefanie Lang Icon Schließen Schließen Dora Pajtas und Moritz Lang vom VSC Donauwörth beim Freiwasser-Wettkampf am Hechtsee. Schwimmen Foto: Stefanie Lang

Dora Pajtas absolvierte vier Mal die 1,25 Kilometer lange Runde im See und schwamm damit fünf Kilometer. Sie zeigte dabei keine Schwächen und konnte ihr Tempo konstant aufrechterhalten. Am Ende kam Sie erschöpft, aber in einer hervorragenden Zeit von 1:31:12,9 Std. ins Ziel. Das bedeutete Rang sechs unter allen Frauen im Bayern-Cup und in ihrem Jahrgang den zweiten Platz.

Moritz Lang war danach über die 2,5-Kilometer-Strecke gefordert. Auch er zeigte eine souveräne Leistung. Am Ende schlug er in einer Zeit von 38:34,4 Minuten an und wurde in der Wertung U16 Sechster. Im Jahrgang 2012 erreichte auch er den zweiten Platz.

Für die Athletinnen und Athleten des VSC Donauwörth geht es jetzt mit voller Motivation auf das Saisonfinale mit den schwäbischen und bayerischen Jahrgangsmeisterschaften zu. (AZ)