Sechs Meister-Pokale für den VSC Donauwörth

Elf Schwimmerinnen und Schwimmer des VSC Donauwörth traten bei den Augsburger Stadt- und Umlandmeisterschaften im Bärenkeller-Freibad an und konnten dort zahlreiche Erfolge feiern. Im Gesamtmedaillenspiegel landete das VSC-Team unter zwölf teilnehmenden Vereinen auf dem dritten Platz.

Die Augsburger Stadt- und Umlandmeisterschaften werden von drei Augsburger Vereinen (SVA, SB Delphin Augsburg und Post SV Augsburg) ausgerichtet. Das Besondere: Es werden nur 50-Meter-Strecken in den Lagen Schmetterling, Freistil, Brust und Rücken geschwommen. Die geschwommenen Zeiten werden addiert und somit eine Rangliste gebildet. Dabei gibt es zwei Wertungen – eine umfasst die Vereine aus dem Augsburger Stadtgebiet, die andere die Vereine aus dem Umland, wie beispielsweise auch den VSC Donauwörth.

Junge Schwimmer des VSC Donauwörth lassen die Konkurrenz hinter sich

Jüngste Teilnehmer in den Reihen des VSC waren Marlene Lang und Felix Seidemann (Jahrgang 2017). In diesem Alter werden nur drei Disziplinen geschwommen (Freistil, Brust und Rücken). Marlene wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann alle drei Lagen. Am Ende wurde sie damit in der Addition klare Umland-Meisterin mit großem Abstand von rund 49 Sekunden auf die Zweitplatzierte. Felix erschwamm die Plätze vier, sechs und zwei (Brust), was in der Summe Rang vier in der Umland-Wertung ergab.

Im Jahrgang 2014 schickte der VSC Emma Gröbl und Letizia Straulino ins Rennen. In allen vier Rennen bot sich das gleiche Bild – Letizia Straulino vor der zweitplatzierten Emma Gröbl. Damit war auch in der Gesamtwertung alles klar und Letizia konnte sich über den Titel als Umland-Meisterin freuen, Emma wurde Vizemeisterin. Im Jahrgang 2013 traten Emilian Wollinger und Laura Kitzinger an. Emilian konnte alle vier Strecken für sich entscheiden. Damit war ihm auch der Pokal als Augsburger Umland-Meister nicht zu nehmen. Auch Laura gewann alle vier Rennen und sicherte sich ebenfalls den Titel als Umland-Meisterin.

Moritz Lang (2012) nutze die Gelegenheit, seine 50-Meter-Bestzeiten nach unten zu schrauben und gewann alle Strecken souverän. Damit sicherte auch er sich einen Umland-Meister-Pokal. Sogar in der offenen Wertung wurde er Zweiter.

Dora Pajtas wird Augsburger-Umlandmeisterin in der offenen Wertung

Im Jahrgang 2011 sprangen Dora Pajtas, Ayla Schädlich und Miriam Krauß für den VSC ins Becken innerhalb der Werting Jugend B (2011 und 2010). Miriam Krauß belegte in der Gesamtwertung Rang sechs direkt hinter Ayla Schädlich. Dominiert wurde die Jugend B von Dora Pajtas. Sie gewann über Schmetterling, Freistil und Rücken. Nur über die verhasste Brust-Strecke musste sie Rang fünf hinnehmen. In der Gesamtwertung reichte es aber deutlich für den Sieg als Umland-Meisterin in der Klasse Jugend B und sogar in der offenen Wertung bei den Damen über alle Altersklassen hinweg.

Den Jahrgang 2010 vertrat Sophia Seidemann, die auch in der Jugend B gewertet wurde. Über 50 Meter Schmetterling und Freistil belegte sie noch Platz vier. Über Rücken war es bereits der Bronze-Rang und in Brust gewann sie die Wertung. Damit wurde sie bei den Umland-Meisterschaften Vizemeisterin hinter Dora und auch Zweite in der offenen Wertung.

Die Abteilung Schwimmen des VSC Donauwörth unter Wettkampfbetreuer Peter Kapfer zeigte sich mit dem Ausgang des Wettkampfes sehr zufrieden. Es konnte der Beweis erbracht werden, dass der VSC auch mit den größeren Augsburger Vereinen gut mithalten kann. (AZ)