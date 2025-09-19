Der Wanderpokal kehrt nach Donauwörth zurück

Bei wunderbarem Wetter wurde zum achten Mal der Duo-Landkreispokal auf der Asphaltanlage des VSC Donauwörth ausgegetragen. Dabei wurden alle aktiven Vereine des Landkreises eingeladen. Nur der SV Genderkingen und die SpVgg Deiningen, konnten die Einladung nicht wahrnehmen.

Aufgeteilt in zwei Gruppen mit sechs Teams begann um 14 Uhr der Kampf um die begehrte Trophäe. Dabei spielten zwei Schützen mit jeweils zwei Stöcken gegeneinander. In der Gruppe A trafen Gastgeber Donauwörth auf die Teams aus Buchdorf, Münster, Bäumenheim, Rain und Oberndorf. Ohne Niederlage setzten sich die beiden VSC-Spieler Peter Stampfer und Gerald Zajitschek mit 10:0 Zählern und einer überragenden Stockdifferenz von +36 durch. Zweiter wurde hier der FSV Buchdorf, mit den Schützen Franz Schmidt und Armin Haunstetter, die 8:2 Zähler aufweisen konnten.

Spannung in der Gruppe B im Duo-Landkreispokal

In der Gruppe B ging es spannender zu. Hier waren die Teams von TSV Harburg, SV Holzkirchen, TSV Wemding, SV Tagmersheim, SV Nordheim und TSV Oettingen am Start. Völlig überraschend setzte sich hier der TSV Wemding mit den Schützen Helmuth Rösch und Herbert Schmidt mit 8:2 Punkten knapp vor dem SV Holzkirchen, mit den Schützen Harald Wagner und Marco Draxler, mit ebenfalls 8:2 Punkten durch. Die Stockdifferenz von + 17 gegenüber + 3 war entscheidend für den Gruppensieg.

Die Gruppenersten spielten über Kreuz gegen die jeweils Gruppenzweiten der anderen Gruppe, um den Einzug ins Finale. Ebenso die Gruppendritten gegen die Gruppenvierten und die Gruppenfünften gegen die Gruppensechsten. Während sich im Halbfinale der TSV Wemding gegen den FSV Buchdorf durchsetzte und erstmals das Finale erreichte, ging es im zweiten Halbfinale, äußerst eng zu. Mit 4:4 endete das Spiel zwischen dem VSC Donauwörth und dem SV Holzkirchen und somit musste jeder der Schützen einen Schuss in die Zielringe ausführen. Das Ergebnis der jeweils beiden Schützen wurde addiert und das höhere Ergebnis bedeutete den Einzug ins Finale. Die Kreisstädter setzten sich hier äußerst knapp vor den Holzkirchnern durch.

VSC Donauwörth siegt nervenstark im Finale

Im Endspiel behielten die beiden Donauwörther nach 1:3-Rückstand die Nerven und gewannen letztendlich mit 7:4 gegen einen überraschend starken TSV Wemding. Das Spiel um Platz drei konnten die beiden Buchdorfer Schützen souverän gewinnen. Bei der anschließenden Siegerehrung erhielt jedes Team einen Wurstpreis, sowie das Siegerteam den begehrten Wanderpokal. Donauwörths zweiter Abteilungsleiter Achim Schreiber bedankte sich bei Schiedsrichterin Johanna Schmid vom VfB Oberndorf und Wettbewerbsleiter Thomas Basting vom VSC Donauwörth. (AZ)

Der Endstand :

1. VSC Donauwörth 7:4

2. TSV Wemding 4:7

3. FSV Buchdorf 12:1

4. SV Holzkirchen 1:12

5. SV Tagmersheim 9:9 (12:6)

6. SV Nordheim 9:9 (6:12)

7. SF Bäumenheim 9:8

8. SV Münster 8:9

9. TSV Oettingen 6:5

10. TSV Harburg 5:6

11. VfB Oberndorf 7:6

12. TSV Rain 6:7